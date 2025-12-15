नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सपा बोली- 'उन्हें बस मोहरों की जरूरत'

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी को चौकाया है. मऊ स्थित घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा सांसद राजीव राय ने नितिन नबीन को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है.

नितिन नबीन को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बनाए जाने पर SP सांसद राजीव राय ने कहा, "सब डमी हैं. मध्य प्रदेश और राजस्थान के CMs के बाद... उन्हें बस मोहरों की जरूरत है." इसके अलावा सपा सांसद ने PM नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा पर कहा, "PM कभी-कभी देश का दौरा करते हैं. हम उनका धन्यवाद करते हैं."

कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा के बयान पर दी प्रतिक्रिया

वहीं कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्ति जनक पर भी सपा नेता ने प्रतिक्रिया ही है. मंजू लता मीना के बयान पर उन्होंने कहा, "हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में बोलते समय हमें शब्दों पर संयम रखना चाहिए."

राजीव राय ने बीजेपी पर साधा निशाना

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और केरल स्थित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान पर भी राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी है जिसमें निष्पक्ष चुनाव की बात कहते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी. राजीव राय ने कहा, "जहां बैलेट पेपर खुलते है, विपक्ष जीत रहा होता है और ईवीएम खुलती है तो ये (बीजेपी) जीतते हैं. वहीं उन्होंने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और एक्यूआई के 500 पर जाने को सरकार की विफलता बताई है.

