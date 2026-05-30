हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा! 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत

Uttarakhand News: उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा! 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत

Uttarakhand Accident News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगनानी में पंजाब नंबर की कार 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 30 May 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

Uttarkashi Road Accident: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास पंजाब नंबर प्लेट वाली एक कार बेकाबू होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह घटना रात करीब 8:08 बजे के आसपास की बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ और राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया. 

रस्सियों के सहारे खाई में उतरे बचावकर्मी

खाई काफी गहरी होने के बचावकर्मी घायलों और मृतकों तक पहुंचने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ा. बचाव अभियान के दौरान तीन एंबुलेंस भी मौके पर तैनात रखी गईं. कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को खाई से बाहर निकाला गया. घायलों को उत्तरकाशी के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड गिरने से हादसा, TTE समेत 3 लोग घायल

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जानकारी के अनुसार, कार (PB 01F 1733) में कुल पांच लोग सवार थे. हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. घायलों में एक महिला भी शामिल है. बताया जा रहा है कि एक घायल के सिर में गंभीर चोट आई है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही प्राथमिक सहायता प्रदान की गई.

फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे का असली कारण पता चल पाएगा.

यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट

Published at : 30 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Highway Accident Uttarkashi Road Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा! 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत
उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा! 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: नौतपा में बारिश ने बदल दिया पूर्वांचल के मौसम का मिजाज, 13 डिग्री तक लुढ़का पारा
वाराणसी: नौतपा में बारिश ने बदल दिया पूर्वांचल के मौसम का मिजाज, 13 डिग्री तक लुढ़का पारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया चोरी की घटनाओं का खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया चोरी की घटनाओं का खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, मांगी एक करोड़ की फिरौती
BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, मांगी एक करोड़ की फिरौती
बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
आईपीएल 2026
Riyan Parag Statement: '215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
'215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
नौकरी
MPPHSCL Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर से लेकर फार्मासिस्ट तक कई पदों पर भर्ती
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर से लेकर फार्मासिस्ट तक कई पदों पर भर्ती
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget