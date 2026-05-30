Uttarakhand News: उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा! 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत

Uttarkashi Road Accident: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास पंजाब नंबर प्लेट वाली एक कार बेकाबू होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह घटना रात करीब 8:08 बजे के आसपास की बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ और राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया.

रस्सियों के सहारे खाई में उतरे बचावकर्मी

खाई काफी गहरी होने के बचावकर्मी घायलों और मृतकों तक पहुंचने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ा. बचाव अभियान के दौरान तीन एंबुलेंस भी मौके पर तैनात रखी गईं. कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को खाई से बाहर निकाला गया. घायलों को उत्तरकाशी के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जानकारी के अनुसार, कार (PB 01F 1733) में कुल पांच लोग सवार थे. हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. घायलों में एक महिला भी शामिल है. बताया जा रहा है कि एक घायल के सिर में गंभीर चोट आई है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही प्राथमिक सहायता प्रदान की गई.

फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे का असली कारण पता चल पाएगा.

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