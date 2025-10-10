'नेता जी ने सबका ध्यान रखा', मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं सपा सांसद डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज शुक्रवार (10 अक्तूबर) को उनकी समाधि स्थल पर सैफई में श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान सैफई में पूरा यादव परिवार एक मंच पर दिखा और सभी ने नेताजी की यादें ताजी करते हुए कई बातों का जिक्र किया. इसी बीच सपा सांसद डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर भावुक नजर आईं.

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूं नेता जी ने सबका ध्यान रखा, चाहे परिवार हो, चाहे पार्टी का संगठन हो, पार्टी के लोग हों, चाहे कार्यकर्ता हो. अगर नेता जी के पास कोई भी बात पहुंचती थी तो नेता जी हमेशा इस बात को सुनिश्चित करते थे कि किसी ना किसी तरह उस कार्यकर्ता की उस किसी भी इंसान की मदद पहुंच जाए.

आरक्षण खत्म करने की हो रही साजिश- अखिलेश यादव

वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने सैफई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेताजी का पूरा संघर्ष दबे, पिछड़े, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए रहा, उनको सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर संघर्ष किया. इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है. इसके लिए सरकार कोई न कोई षड्यंत्र कर रही है. वह लोग आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे.

2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे- रामगोपाल यादव

इसके साथ ही इस दौरान सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे, उन्हें सांसद बना दिया. जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे, उन्हें विधायक बनाकर भेजा. रामगोपाल यादव ने कहा कि साल 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे.

गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस