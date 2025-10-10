गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत ब्रह्मामनपुर गांव में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक जो अपने घर के पास ही बैठा था और अचानक एक बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश पहुंचे और उस पर गोलियां चलाने लगे. इसके बाद आत्म रक्षार्थ उस युवक ने भी गोलियां चलाई जिससे एक बदमाश को गोली लग गई जिसे इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है.

करंडा थाना अंतर्गत ब्रह्ममनपुर गांव के रहने वाले अमितेश मिश्रा जो भाजपा कार्यकर्ता भी हैं और उनके भाई राजेश मिश्रा की साल 2017 में अपराधियों के द्वारा गोली मार का हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में अमितेश मिश्रा भी घायल हुए थे जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर काफी दिनों के बाद स्वस्थ हुए थे. उसके बाद से ही पुलिस के द्वारा उन्हें सुरक्षा के लिए एक गनर भी प्रदान किया गया था.

हत्या के मामले में होनी थी गवाही

इस हत्या के मामले में अमितेश मिश्रा की तीन से चार दिन पूर्व गवाही भी होनी थी लेकिन किसी कारण बस गवाही नहीं हो पाया था और आज सुबह जब अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और गनर घर के अंदर स्नान कर रहा था. उसी वक्त एक बाइक पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और अमितेश मिश्रा पर गोलियां चलाने लगे जिससे वह बाल-बाल बच गए, लेकिन अपने लाइसेंसी पिस्तौल से फायर कर दिया जिससे 1 अपराधी शिवम मद्धेशिया को दो गोलियां लग गई जिससे वह घायल हो गया.

इसकी जानकारी होते ही कई थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम भी कर दिया था. वहीं घटना के बाद पुलिस ने घायल अपराधी शिवम मद्धेशिया को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई और उसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जहां पर उसका इलाज चल रहा है डॉक्टरों की बात माने तो उसके पैर और जांघे में कुल दो गोलियां लगी है.

मामले पर एएसपी ने क्या बताया?

वही इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी होते ही थाने की पुलिस के साथ ही आसपास के थाने की भी पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे वहीं अमितेश मिश्रा की तहरीर ले ली गई है और उनके तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन किया जा रहा है आगे जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.