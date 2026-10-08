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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वो हमारे क्षेत्र में...', सपा मुखिया के अयोध्या आगमन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद

'वो हमारे क्षेत्र में...', सपा मुखिया के अयोध्या आगमन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए खुशी जताई हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 08 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आज अयोध्या दौरे को लेकर फ़ैज़ाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की ओर प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने सपा मुखिया के आगमन पर खुशी जताई है और कहा कि हम सब इसका स्वागत करते हैं. आज का दिन बेहद खुशी का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आ रहे हैं. 

अखिलेश के अयोध्या दौर पर बोले सपा सांसद

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव के अयोध्या आगमन पर कहा कि "समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक भागवत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं. ये हम लोगों के लिए और देवतुल्य अयोध्यावासियों के लिए खुशी का दिन हैं कि हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है." 

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उन्होंने कहा कि "ये भागवत कथा सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे द्वारा आयोजित हैं और उनके आवास व गांव में हो रही हैं. वो हमारे संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं तो हम अपने संसदीय क्षेत्र और जनपद के समस्त वासियों की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं." 

सीएम योगी के दावे पर पलटवार

सीएम योगी के 80-20 की लड़ाई वाले बयान पर भी अवधेश प्रसाद ने पलटवार किया और कहा कि "योगी अभी बोल रहे हैं..लेकिन, लड़ाई 80-20 की नहीं है लड़ाई 95-5 की है. 2027 के चुनाव में पीडीए के पक्ष में 95 फीसद और योगी बाबा के पक्ष में पांच फीसदी वोट होगा..ऐसा नतीजा आएगा कि एक इतिहास बनेगा. जिस तरह से लोकसभा चुनाव चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे और क्या हो गया? उसी तरह से ये 27 का चुनाव चौंकाने वाला होगा. 

बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान वो पूर्व मंत्री पवन पांडे के आवास पर आयोजित कथा में शामिल होंगे लेकिन, उनके कार्यक्रम में राम मंदिर को शामिल नहीं किया गया है. यानी वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे. जिसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गईं हैं. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 08 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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