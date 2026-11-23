उत्तर प्रदेश में महोबा के चरखारी में दो बाइकों की भिड़ंत के बाद मारपीट और बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने दूसरी बाइक सवार दो युवकों को बेरहमी से पीटा. इसके बाद एक युवक के प्राइवेट पार्ट में लोहे का धारदार हथियार डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. लहूलुहान युवक को जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं. उधर युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

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क्या है पूरा मामला ?

घायल युवक के साथी रमेश के मुताबिक, वह अपने मित्र टिलवापुरा निवासी जय सिंह के साथ गोवर्धन नाथ जी मेले से बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहा था. तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. दोनों बाइकों के गिरते ही दूसरी बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

आरोप है कि हमलावरों ने जय सिंह को निशाना बनाते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई की और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का धारदार हथियार डालकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे सड़क किनारे लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

युवक की गंभीर-मेडिकल कॉलेज रेफर

घटना के बाद परिजन सरकारी एंबुलेंस की मदद से घायल जय सिंह को चरखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से उसे महोबा जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि घायल के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट है और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है. हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है.

फिलहाल इस बर्बर हमले ने इलाके में सनसनी फैला दी है. हमलावरों की पहचान और घटना के संबंध में पुलिस जुट गई है. इस घटना ने इलाके में कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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