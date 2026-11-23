उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में किसी भी आपातकालीन परिस्थिति, हवाई हमले जैसी संभावित स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया. शामली में ब्लैकआउट और एयर रेड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान सायरन बजाकर लोगों को आपातकालीन अलर्ट दिया गया और बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट की स्थिति बनाई गई. मॉक ड्रिल का आयोजन शहर के शिव चौक से लेकर शामली शुगर मिल तक किया गया.

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों की टीमों ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का अभ्यास किया. एडीएम शामली सतेंद्र सिंह ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट सिस्टम, सायरन व्यवस्था, ब्लैकआउट और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को परखना था. साथ ही यह भी देखा गया कि किसी अप्रिय घटना या आपदा के समय विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कितनी तत्परता से काम कर सकते हैं.

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सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना उद्देश्य

दरअसल, देश में आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित खतरों को देखते हुए प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटा है. इसी कड़ी में शामली में ब्लैकआउट एवं एयर रेड मॉक ड्रिल आयोजित की गई. मॉक ड्रिल के दौरान सायरन के माध्यम से अलर्ट जारी करने और विद्युत आपूर्ति बंद कर अंधेरे की स्थिति बनाने का अभ्यास किया गया. इसके साथ ही नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने की तैयारियों को भी परखा गया.

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन का फोकस इस बात पर रहा कि अगर कभी हवाई हमले जैसी कोई आपात स्थिति या अन्य बड़ी आपदा सामने आती है तो आम नागरिकों को समय रहते किस तरह सतर्क किया जाए. लोगों को अलर्ट मिलने के बाद क्या कदम उठाने चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर किस तरह पहुंचना चाहिए, इसकी जानकारी देने का भी प्रयास किया गया. मॉक ड्रिल के जरिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों और आपसी तालमेल का परीक्षण किया गया.

ब्लैकआउट और एयर रेड मॉक ड्रिल क्यों?

एडीएम सतेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का मकसद केवल प्रशासनिक तैयारियों को जांचना ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी जागरूक करना है. किसी भी आपातकालीन स्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता बरतना और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है. प्रशासन का प्रयास है कि ऐसी मॉक ड्रिल के माध्यम से अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिक भी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर खुद की तथा दूसरों की सुरक्षा में सहयोग कर सकें.