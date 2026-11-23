उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद अंतर्गत कमरौली थाना क्षेत्र के सिंदुरवा गांव में रविवार को एक मकान में आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. सभा की आड़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है. मामले की सूचना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

मामला बढ़ने पर सीओ तिलोई दिनेश मिश्रा कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपितों से पूछताछ की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपों की सत्यता और सभा में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

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सिंदुरवा में प्रार्थना सभा को लेकर मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, सिंदुरवा रोड निवासी राजकुमार और उनकी पत्नी सूर्यकला के मकान में रविवार दोपहर प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी. इसमें महिला, पुरुष और बच्चों समेत दो दर्जन से अधिक लोग शामिल हुए थे. शिकायतकर्ता महंत गुरुबक्श दास ने आरोप लगाया कि सभा में महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों से लोग पहुंचे थे. आरोप है कि यहां गांव के अनुसूचित जाति के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक एवं अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. मकान में बाइबिल और ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित सामग्री मिलने की बात भी शिकायत में कही गई है. इसकी जानकारी होने पर महंत ने विरोध जताते हुए पुलिस को सूचना दी.

आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने जताया विरोध

प्रार्थना सभा में कथित धर्मांतरण की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. RSS की जगदीशपुर इकाई के पदाधिकारी पवन तिवारी ने भी गरीब परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने सभा में मांस और मदिरा के भोज की बात भी कही. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. संगठनों के पदाधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

मुंबई से आए व्यक्ति ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी ओर, मुंबई से आए रॉयल रॉड्रिक्स ने धर्मांतरण कराने के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उनका कहना था कि वो केवल प्रार्थना करने और सूर्यकला से मिलने के लिए वहां आए थे. मकान मालिक सूर्यकला ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया. उनका कहना था कि हर धर्म में परमेश्वर है. इस तरह एक ही घटना को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं. अब पुलिस की जांच में ही स्पष्ट होगा कि प्रार्थना सभा के दौरान वास्तव में क्या गतिविधियां संचालित हो रही थीं.

एसपी ने मौके पर पहुंचकर की पूछताछ, 10 के खिलाफ FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों और आरोपियों से पूछताछ की. एसपी ने थाना प्रभारी मुकेश पटेल को निष्पक्षता के साथ पूरे प्रकरण की जांच करने और तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पुलिस के मुताबिक, मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इनमें महाराष्ट्र के 4, ओडिशा का एक, उत्तराखंड के 2, अमेठी के 2 और आजमगढ़ के 2 लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं. सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभा के आयोजन, उसमें शामिल लोगों और लगाए गए प्रलोभन संबंधी आरोपों की पड़ताल कर रही है.

अमेठी में पहले भी सामने आ चुके हैं कथित धर्मांतरण के मामले

अमेठी जिले में प्रार्थना सभा के माध्यम से कथित धर्मांतरण के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. 19 अक्टूबर 2024 को बाजार शुकुल क्षेत्र के पूरे जगई पांडे गांव में प्रार्थना सभा को लेकर शिकायत के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 दिसंबर 2024 को रामगंज थाना क्षेत्र के अग्रेसर गांव में रुपये और सुविधाओं का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. वहीं, 9 मार्च 2025 को जगदीशपुर क्षेत्र के पालपुर में आयोजित प्रार्थना सभा के मामले में पति-पत्नी समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इन मामलों में पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी.

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