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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान

'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई हैं. एलजेपी मुखिया चिराग़ पासवान की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Oct 2026 09:16 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे लेकिन, इस दौरान वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं इसका कोई कार्यक्रम तय नहीं हैं. जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग़ पासवान ने प्रतिक्रिया दी है. सपा मुखिया के राम मंदिर नहीं जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुत आस्तिक हूं. वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं इसका फैसला वो करेंगे. 

राम मंदिर नहीं जाने पर बोले चिराग पासवान

चिराग़ पासवान ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर कहा कि "मेरा मानना है कि मैंने कभी भी किसी की व्यक्तिगत आस्था पर टिप्पणी नहीं की है और किसी को भी किसी की आस्था पर सवाल उठाने का हक नहीं है. मैं खुद आस्तिक हूं और मेरा मानना है कि आस्था पूरी तरह व्यक्तिगत विषय है. 

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ऐसे में अखिलेश यादव राम मंदिर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. इसे किसी भी तरह से राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए."

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आज अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव

दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 8 अक्टूबर को अयोध्या दौरा हैं. सपा मुखिया यहां पूर्व विधायक और मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे के आवास पर आयोजित श्रीमद भागवत कथा में शामिल होंगे और कथा श्रवण करेंगे. इस दौरान वो सपा कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम में शामिल लोगों से भी मुलाक़ात करेंगे. 

अखिलेश यादव इस दौरान राम मंदिर जाएंगे या नहीं इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही उनके कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया है. जानकारी के मुताबिक सपा मुखिया आज हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को ही वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे. राम मंदिर नहीं जाने के कार्यक्रम पर सपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो सैफई में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करेंगे. 

Published at : 08 Oct 2026 09:16 AM (IST)
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