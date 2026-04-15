नोएडा लाठीचार्ज को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना, कहा- अपनी विफलता छुपा रही सरकार

उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मज़दूर अपना जायज़ अधिकार मांग रहे हैं. लेकिन, पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया. सपा सांसद ने सरकार पर अपनी नाकाम को छिपाने का आरोप लगाया.

अवधेश प्रसाद मंगलवार को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने संविधान से लेकर नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन पर खुलकर अपनी बात रखी.

लोगों से संविधान बचाने की अपील

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे देश में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि संविधान और बाबा साहब के विचारों को समझने और उन्हें अपनाने का दिन है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश और प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है. देश में शोषण और अन्याय बढ़ रहा है और संविधान की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लें.

नोएडा में लाठीचार्ज को लेकर किया हमला

इस दौरान जब उनसे नोएडा में रहे प्रदर्शनों पर सवाल किया गया तो अवधेश प्रसाद ने कहा कि इन घटनाओं को बेहद दर्दनाक बताया. उन्होंने कहा कि मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन, उन पर लाठीचार्ज किया गया, जो निंदनीय है. साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे मामलों में भटकाने वाले बयान दे रही है.

बता दें कि मंगलवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रदेशभर में कई कार्यक्रम रखे गए थे.

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