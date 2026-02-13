सपा विधायक फहीम का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने पर चाचा ने उठाए सवाल, आरोपों को बताया आधारहीन

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान और उनके चाचा के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. सपा विधायक के चाचा मोहम्मद उस्मान ने दावा किया है कि जिला सत्यापन समिति का आदेश आधारहीन और तथ्यों के विपरीत है. वहीं इस विवाद से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई हैं.

सपा विधायक फ़हीम इरफ़ान के चाचा ने दावा किया मैं और मेरे पूर्वज झोजा हैं. ये बात 1911 और 1994 की जातीय जनगणना और सरकारी गजट समेत अनेक प्रमाणपत्रों तथा जिला, मंडल से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक समितियों एवं न्यायालयों के ऐतिहासिक फैसलों से साबित हो चुकी है.

सपा विधायक के चाचा ने दी सफाई

अभी तक कोर्ट में जो भी फैसले आए हैं वो झोजा प्रमाण पत्र धारकों के पक्ष में ही रहे हैं. लेकिन, इन सभी तथ्यों को छुपा कर हमारे खिलाफ बिना किसी सबूत के जिला सत्यापन समिति द्वारा यह कहना कि इनका झोजा जाति में वर्गीकृत होना स्पष्ट रूप से नहीं पाया गया यह न्यायसंगत नहीं है. वो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

राजनीतिक द्वेष से परेशान करने का आरोप

मोहम्मद उस्मान ने आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत के हमें राजनीतिक द्वेष भाव की भावना से परेशान किया जा रहा है. झोजा जाति के प्रमाण पत्रों को लेकर बहुत पहले से ही विवाद रहा है. मौजूदा जिस विवाद में सपा विधायक का परिवार घिरा हो वो भी नया नहीं है. 1995 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इस पर सवाल उठा था.

साल 1995 में निर्विरोध प्रधान बनी उनकी चाची के विरुद्ध न केवल हाईकोर्ट दायर याचिका खारिज हुई थी बल्कि 1999 में उनकी चाची के विरुद्ध जाति प्रमाण पत्र को लेकर धारा 156(3) सीआरपीसी की कार्रवाई पुलिस की आख्या एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर निरस्त की थी.

प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि मुरादाबाद में रहने वाली झोजा जाति तुर्क नाम से ज़्यादा मशहूर है. उससे जुड़े समस्त प्रमाण पत्र धारकों में विधायक बिलारी के परिजनों एवं रिश्तेदारों के पास ही सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा प्रमाण पत्र हैं. सपा विधायक के चाचा मोहम्मद उस्मान के आरोपों से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

