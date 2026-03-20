प्रयागराज में एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की दबंगई का मामला सामने आया हैं, जहां खुल्दाबाद में स्थित एक रेस्टोरेंट में घुसकर 45 साल के प्रॉपर्टी डीलर मुजम्मिल के साथ बुरी तरह मारपीट की गई. ये घटना 17 मार्च रात 11.30 बजे की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

खबर के मुताबिक रुदापुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर 45 साल मुजम्मिल 17 मार्च की रात अपने मामा मोहम्मद जसीम के साथ खुल्दाबाद के अटाला में कबाब पराठे की दुकान पर गया था. इसी दौरान नवाबगंज का रहने वाला आरोपी मोहम्मद साकिब अपने 10-12 साथियों के साथ वहां पहुँच गया और उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया.

रेस्टोरेंट में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट

जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी साकिब ने अपने साथियों के साथ मुजाम्मिल के साथ मारपीट शुरू कर दी. जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और ख़ून भी निकलने लगा. जिसके बाद हमलावार लहूलुहान हालत में प्रॉपर्टी डीलर को धमकी देते हुए मौके से फ़रार हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है.

पीड़ित के मुताबिक साकिब नाम के व्यक्ति से उसका जमीनी विवाद चल रहा है. साकिब पर कई मुकदमे दर्ज हैं, 2011 में नवाबगंज में हुए डबल मर्डर का भी आरोपी है. मौजूदा समय में साकिब जमानत पर चल रहा है. इस मारपीट में साकिब के साथ असरौली के कुख्यात माशूक प्रधान का बेटा सऊद भी शामिल था.

इसके अलावा हटवा का फैज अख्तर, असरौली का मोहम्मद आमिर, तालाब तिवारी का मोहम्मद हंजला और सरैया का रहने वाला मोहम्मद अम्मार के साथ कुछ अज्ञात लोग शामिल थे. मारपीट की घटना के बाद डायल 112 पर सूचना देने पर पुलिस आई थी.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

पुलिस ने पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर मुजम्मिल की तहरीर पर खुल्दाबाद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. लेकिन, घटना के तीन दिन बाद अब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. मारपीट की ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि रेस्टोरेंट में घुसे लगभग एक दर्जन गुर्गों ने किस तरह से तांडव किया.

आरोपियों ने पहले प्रॉपर्टी डीलर को घसीटा और फिर भीड़ के सामने लात घूसे मारे. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है.

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