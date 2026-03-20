Kanpur News: 'गुजरात आतंकी हमले में तुम्हारा नाम…' कुछ ऐसे किया डिजिटल अरेस्ट, वृद्ध महिला के साथ 21 लाख की ठगी
Kanpur News In Hindi: कानपुर में साइबर ठगों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर बुजुर्ग महिला से 21 लाख रुपये ठग लिए. खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 6 दिन तक डराकर पैसे ट्रांसफर कराए.
यूपी के कानपुर के किदवई नगर इलाके में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' में फंसाकर 6 दिनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और कुल 21 लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने खुद को गुजरात पुलिस कमिश्नर बताकर महिला को आतंकवादी घटना में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और जेल, घर सील करने जैसी धमकियां देकर पैसे ऐंठे. यह मामला साइबर अपराध की बढ़ती क्रूरता को उजागर करता है, जहां अकेले रहने वाले बुजुर्गों को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है.
ये है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता कानपुर के किदवई नगर इलाके में किराए के मकान में अकेले रहती हैं. उनके पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका है, जबकि बेटा और बेटी बाहर रहते हैं. महिला ने हाल ही में दिल्ली के विकास सदन में स्थित एलआईजी फ्लैट और कानपुर के कृष्णानगर में जमीन बेची थी, जिसकी रकम उनके बैंक खातों में जमा थी. ठगों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया.
गुजरात पुलिस कमिश्नर बता कर किया कॉल
इसके बाद 10 मार्च की सुबह महिला के मोबाइल पर एक कॉल आई. कॉलर ने खुद को गुजरात पुलिस कमिश्नर बताया और कहा, "गुजरात में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. जांच में तुम्हारा नाम आया है. तुम उग्रवादियों और आतंकियों के साथ मिली हुई हो. तुम्हें जेल भेजा जाएगा, घर सील कर दिया जाएगा." डराकर उन्होंने महिला से वीडियो कॉल पर आने का दबाव बनाया. वीडियो कॉल पर ठग पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यालय में बैठा दिखा और अभद्र भाषा में बात की.
'कैमरा ऑन रखना और घर से बाहर नहीं निकलना'
ठगों ने महिला से कहा कि जांच पूरी होने तक मोबाइल का कैमरा ऑन रखना होगा और घर से बाहर नहीं निकलना है. वे लगातार कॉल करते रहे, धमकाते रहे और बैंक डिटेल्स मांगते रहे. डर के मारे महिला ने उनके निर्देश पर 13 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते से 20 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद 16 मार्च को आरटीजीएस के जरिए 50 हजार, 49 हजार और 1 हजार रुपये अलग-अलग ट्रांसफर कराए गए. कुल 21 लाख रुपये ठगों के खातों में चले गए. इसके बाद ठगों ने संपर्क करना बंद कर दिया.
महिला ने बताया कि उनके पास शहर में एक मकान है, जिसे 80 लाख में बेचने की बात चल रही थी. ठगों ने उन्हें बाहर जाने से रोका हुआ था, लेकिन मकान बिक्री के सौदे के बहाने उन्हें जाने दिया. हालांकि, वे 80 लाख कब आएंगे, यह पूछते रहे, लेकिन महिला ने टाल दिया.
डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. साइबर क्राइम टीम मामले की गहन जांच कर रही है. ट्रांसफर हुए खातों की डिटेल्स ट्रेस की जा रही हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमों को लगाया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दावा करने वाली कॉल पर विश्वास न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें.
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Source: IOCL