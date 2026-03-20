Moradabad News: अलविदा जुमा और ईद से पहले मुरादाबाद में गैस संकट, बारिश में भी घंटों लाइन में खड़े लोग
Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद में अलविदा जुम्मा और ईद से पहले गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं. बारिश के बीच भी लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और सिलेंडर पाने में परेशानी झेल रहे हैं.
मुरादाबाद में अलविदा जुम्मा और ईद से पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं. ठाकुरद्वारा स्थित भारत भावना गैस एजेंसी पर सुबह से भारी भीड़ देखी गई. हल्की बारिश और ठंडी हवा के बावजूद लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.
मुरादाबाद में पिछले कुछ दिनों में मौसम ने अचानक करवट ली है. हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है और पहले जहां तेज गर्मी महसूस हो रही थी, अब मौसम ठंडा हो गया है. इसके बावजूद लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं और त्योहारों के कारण जरूरतें बढ़ गई हैं.
एजेंसी के बाहर लंबी कतारें
ठाकुरद्वारा की भारत भावना गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई है. महिलाएं और पुरुष दोनों लाइन में खड़े नजर आए और बारिश के बावजूद लोग छतरी लेकर इंतजार करते रहे. कई उपभोक्ता सुबह जल्दी पहुंचकर लाइन में लग गए और घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे.
प्रबंधन की कोशिशें और चुनौतियां
जानकारी के अनुसार, एजेंसी प्रबंधन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने और गैस वितरण को व्यवस्थित रखने की कोशिश की जा रही है. उपभोक्ताओं को लाइन में खड़ा कर वितरण प्रक्रिया को सुचारू रखने का प्रयास जारी है, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बना हुआ है. इसी बीच बारिश ने भी अलग परेशानी खड़ी कर दी है.
त्योहारों के बीच उपभोक्ताओं की परेशानी
स्थानीय लोगों का कहना है कि अलविदा जुम्मा, ईद और चैत्र नवरात्रि के चलते घरों में गैस की जरूरत बढ़ गई है. कई लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा और कुछ उपभोक्ता लगातार दो दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं. समय पर गैस न मिलने से लोगों में चिंता और परेशानी बढ़ती जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL