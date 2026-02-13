कानपुर का लैंबोर्गिनी कांड यूपी विधानसभा में भी गूंजा, सपा विधायक नसीम सोलंकी ने उठाया मुद्दा

उत्तर प्रदेश विधानसभा गुरुवार को कानपुर के लैंबोर्गिनी केस की गूँज सुनाई दी. समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कानपुर शहर में नशे के बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि इस हादसे में गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी नशे की हालत में था. इस बात को प्राथमिकता देते हुए ध्यान दिया जाना चाहिए.

कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने महिलाओं की सुरक्षा और नशे की बढ़ते जाल का मुद्दा सदन में उठाया. सपा विधायक ने कहा कि राज्य में सबसे गंभीर विषय महिलाओं की सुरक्षा बड़ा विषय है. शहरों में छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा ने महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा की है.

नसीम सोलंकी ने किया लैंबोर्गिनी कांड का जिक्र

सपा विधायक आगे कहा कि कानपुर के शहरी क्षेत्रों में नशे का फैलता जाल बेहद चिंतनीय विषय हैं. आज की युवा पीढ़ी नशे के जाल की गिरफ्त में आ जाती हैं. उन्होंने कहा कि ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कानपुर में अभी एक हादसा हुआ है लैंबोर्गिनी कार का, उसमें भी जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था. तो इस बात पर प्राथमिकता रखते हुए ध्यान दिया जाना चाहिए.

योगी सरकार से की ये मांग

नसीम सोलंकी ने इस दौरान सदन में धार्मिक स्थलों को सौंदर्यीकरण और महिलाओं के स्पेशल बसें चलाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि सीसामऊ क्षेत्र में धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को सौंदर्यीकरण कराया जाए. जिनमें बलखंडेश्वर मंदिर, जीटी रोड पर स्थित प्राचीन गुरुद्वारा, ईदगाह परिसर, मजनूं बाबा की प्राचीन दरगाह शामिल हैं.

इसके अलावा महिलाओं के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, अमृतसर, अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया शरीफ के लिए निशुल्क बस सेवाएं चलाई जाएं ताकि सभी वर्गों की महिलाएं सुरक्षित और सम्मान के साथ अपने धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकें. आखिर में उन्होंने एक शायरी से अपनी बात खत्म की और कहा- "ना मैं गिरी ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी.., पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे. सवाल ज़हर का नहीं था, वो तो मैं हंसते-हंसते पी गई.. तकलीफ तब हुई जब मैं फिर से जी गई."

