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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJhansi News: PM फसल बीमा योजना में घोटाला, बंजर जमीन पर क्लेम कर कि लाखों की ठगी, अनुराग शर्मा का नाम भी सामने

Jhansi News: PM फसल बीमा योजना में घोटाला, बंजर जमीन पर क्लेम कर कि लाखों की ठगी, अनुराग शर्मा का नाम भी सामने

Jhansi News In Hindi: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. इसमें कृषि विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि जिले के इलाके में फर्जी दस्तावेज दिखाकर बीमा की धनराशि हड़पी गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 Mar 2026 02:02 PM (IST)
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झांसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. जांच में सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के झांसी से सांसद अनुराग शर्मा और उनके चाचा बृजेंद्र शर्मा की बंजर जमीन पर फसल नुकसान दिखाकर बीमा क्लेम की रकम निकाली गई. इस मामले ने पूरे जिले में फर्जीवाड़े के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा किया है.

जिले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा की राशि हड़पी

कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ कि जिले के कई इलाकों में इसी तरह फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा की धनराशि हड़पी गई. झांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, जालौन निवासी एक युवक ने फर्जी कागजात के जरिए बंजर जमीन पर फसल दिखाकर बीमा राशि हासिल की. इस तरह की कई शिकायतें सामने आने के बाद कृषि विभाग ने जांच कर अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज कराए. एक मामला प्रेमनगर और दूसरा गरौठा थाने में दर्ज किया गया था.

आरोपियों ने मामले में निभाईं अलग-अलग भूमिकाएं 

अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान के मुताबिक, दिसंबर 2025 में दर्ज इन मामलों की जांच में संगठित तरीके से धोखाधड़ी सामने आई. आरोपियों ने मामले में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं है. कुछ लोग फर्जी जमीन के कागजात तैयार करते थे, जबकि अन्य लोग गांवों से लोगों के आधार कार्ड और बैंक दस्तावेज जुटाकर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करते थे. जांच में यह भी सामने आया कि बीमा कंपनी के पोर्टल पर जिन किसानों के नाम से क्लेम डाले गए, उनमें अधिकांश नाम फर्जी थे. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर जालौन और झांसी में छापेमारी की, जिसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

10 लाख रुपये के फर्जी क्लेम की बातें आईं सामने

गरौठा क्षेत्र से पकड़े गए दो आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें अपलोड करते थे, जबकि प्रेमनगर क्षेत्र में गिरफ्तार आरोपी गांव के लोगों के दस्तावेज इकट्ठा कर उनका गलत इस्तेमाल करता था. प्रारंभिक जांच में गरौठा में करीब 10 लाख रुपये और प्रेमनगर में करीब 1.64 लाख रुपये के फर्जी क्लेम की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि यह रकम और बढ़ सकती है, क्योंकि मामला करोड़ों तक पहुंचने की आशंका है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं.

Input By : पुष्पेंद्र सिंह यादव
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Published at : 20 Mar 2026 02:02 PM (IST)
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