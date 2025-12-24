BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'

राजधानी लखनऊ में बीजेपी के 40 से ज्यादा विधायकों ने मंगलवार रात को सहभोज के बहाने बैठक की, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. बीजेपी विधायकों की इस बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा और कहा कि उन्हें सपा के साथ आ जाना चाहिए.

सपा नेता शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक के पीछे पार्टी में पनपते अंसतोष को वजह बताया और कहा कि ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है. शिवपाल यादव ने इसे लेकर भारत समाचार से बात की और बीजेपी विधायकों को बीजेपी के साथ आने का न्योता दिया.

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बोले शिवपाल यादव

शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवाद फैलाते हैं. अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग से बैठक कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि सब लोग हमारी समाजवादी पार्टी में आ जाएं उन्हें पूरी तरह से यहां सम्मान मिलेगा.

शिवपाल ने दावा किया कि उनकी सरकार से कोई न कोई तो नाराजगी होगी इसलिए वो अलग-अलग बैठक कर रहे हैं. बीजेपी में जातिवाद है इसलिए तो वो लोग नाराज हैं लेकिन हम तो समाजवादी लोग है वो हमारे साथ आएं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा.

इस मामले पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है. सब लोग इस सरकार से नाराज है दूसरे समुदाय के लोग एकसाथ आने लगे हैं. ब्राह्मण विधायकों ने बीजेपी को हराने के लिए बैठक की है.

ब्राह्मण विधायकों की बैठक से गर्माई सियासत

बता दें कि मंगलवार रात को लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर सहभोज के बहाने ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अफसरों की मनमानी और ब्राह्मणों की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई गई और चर्चा की गई है. इस बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.