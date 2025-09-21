शिवपाल यादव ने RLD को बताया धोखेबाजा पार्टी, चंद्रशेखर के लिए कही ये बड़ी बात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार (21 सितंबर) को शामली पहुंचे. यहां पर वह सपा एमएलसी किरणपाल कश्यप के घर पर पहुंचे और मीडिया के लोगों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जंयत चौधरी की पार्टी रालोद को धोखेबाज बताया है. वहीं भीम आर्मी चीफ के लिए उन्होंने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि उन्हें 8 सीटें दी जातीं.

वहीं शिवपाल वोट चोरी, रामभद्राचार्य से लेकर आरएलडी चीफ और नेपाल तख्तापलट पर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं. इस बीच उन्होंने ट्रंप पर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा अमेरिका द्वारा वीजा पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स पर उन्होंने कहा कि ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त हैं यह सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए.

इसी बीच उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान '25 वर्षों तक मोदी पीएम रहेंगे' के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ पता नहीं की कब जनता बदलाव कर दे, इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए.

भीम आर्मी चीफ के साथ गठबंधन पर भी बोले शिवपाल यादव

2024 के चुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के दावे की इंडिया गठबंधन में उनसे 8 सीटों पर बात हुई थी, का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि यह सब लोग झूठ बोल रहे हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें 8 सीट मिलती, वह भी पता नहीं कैसे चुनाव जीते हैं, उन्हें जनता ने जिताया है, हमारा प्रत्याशी रिटायर अधिकारी था भला इंसान था.

जंयत चौधरी की पार्टी पर गरजे शिवपाल

इस बीच शिवपाल यादव ने जंयत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से भविष्य में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि धोखेबाजों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा उनसे दूर ही रहना होगा. सपा महासचिव ने पिछले विधानसभा में सपा के साथ चुनाव लड़ी पार्टी को धोखेबाज करार दे दिया है.

वोट चोरी और नेपाल तख्तापलट पर दी प्रतिक्रिया

विपक्ष द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर वोटो की चोरी हुई है. एक-एक घरों में 500 500 वोट मिले हैं तो, वहीं सपा और इंडिया गठबंधन के वोटो को काटा जाता है. जब यह हमारे सांसद में विरोध हुआ है, वहां से यह आवाज उठी है, इसलिए संवैधानिक संस्था को देखना चाहिए की निष्पक्ष रूप से वोट बनाने चाहिए और फर्जी वोटो को काटा जाना चाहिए.

वहीं नेपाल में तख्ता पलट के विषय में उन्होंने कहा कि वहां युवाओं ने तख्ता पलट किया है, देश में क्रांति आती है तो वह युवाओं के साथ रहेंगे, उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने बड़े-बड़े तन सब बह गए, तानाशाही कभी सफल नहीं होती, आज तक जनता के सामने कभी तानाशाह सफल नहीं हुए.

यूपी को मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भड़के सपा महासचिव

रामभद्राचार्य जी व पूर्व विधायक संगीत सोम के यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने की बयान पर उन्होंने कहा कि सवेरे से शाम तक मीडिया वाले इनका गुणगान करते हैं, के मीडिया हाउस के मलिक पूरा दिन इनकी वाह वही करते हैं, इन्होंने सब संस्थानों पर कब्जा कर लिया है.

शिवपाल ने कहा कि वोट चोरी के बावजूद भी यूपी में 2024 के चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन नंबर एक पर था. इस दौरान कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि यह सब गलत है, महिलाओं के विषय में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए.