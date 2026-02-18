'इतना बुरा लगा तो इस्तीफा दे दो', ब्रजेश पाठक के 'चोटी' वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद में बटुकों की चोटी खींचे जाने के महापाप बताया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का इतना बुरा लगा है तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते. वो खुद भी तो उसी मंत्रीमंडल के सदस्य है.

सपा नेता शिवपाल यादव ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि, "वे (ब्रजेश पाठक) उसी का पार्टी का हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं. अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वे उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अपमान तो वहीं से हुआ है."

ब्रजेश पाठक ने चोटी खींचने को बताया गलत

दरअसल प्रयागराज माघ मेले में हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए विवाद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस पूरे विवाद में अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी एंट्री हो गई है. उपमुख्यमंत्री ने एक चैनल से बातचीत हुए इस घटना को ग़लत बताया.

ब्रजेश पाठक ने बटुकों के साथ हुई घटना पर कहा कि "चोटी नहीं खींचना चाहिए थे, ये महापाप है. जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उन्हें पाप लगेगा. कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा, सब खाता बही में लिखा जा रहा है. इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए."

सीएम योगी ने विधानसभा में दिया ये बयान

ब्रजेश पाठक का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में शंकराचार्य अविमु्क्तेश्वरानंद को लेकर तीखी टिप्पणी की थी और कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सबसे ऊपर थी. नियमों और मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए. जिसके बाद इस विवाद को एक बार फिर से हवा मिल गई और विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया हैं.

वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जो दूसरे का सर्टिफिकेट माँग रहे हैं वो पहले अपना सर्टिफ़िकेट भी दिखा दे कि वो कौन से संविधान में योगी बने हैं.

