हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: डॉक्टर भी रह गए हैरान! कोबरा को डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा युवक

Firozabad News: डॉक्टर भी रह गए हैरान! कोबरा को डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा युवक

Firozabad News In Hindi: शंकरपुर गांव निवासी रामनिवास सुबह सोकर उठे और खूंटी पर टंगे कपड़े पहनने लगे. लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कपड़ों की ओट में जहरीला सांप बैठा है.

Written By : रंजीत गुप्ता |  Updated at : 08 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को कपड़ों में छिपे कोबरा सांप ने डस लिया. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए. परिजन इलाज के लिए युवक के साथ-साथ उस जिंदा कोबरा सांप को भी प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर ले आए.

डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया और उसे एंटी स्नेक वेनम दी, जिसके बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर है. फिलहाल उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है. उधर गांव में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है.

 क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, बसई मोहम्मदपुर के शंकरपुर गांव निवासी रामनिवास सुबह सोकर उठे और खूंटी पर टंगे कपड़े पहनने लगे. लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कपड़ों की ओट में जहरीला सांप बैठा है. जैसे ही रामनिवास ने कपड़े उठाए, जहरीले कोबरा ने उनकी उंगली पर बाइट कर लिया. जिसके बाद घर में चीख-पुकार मच गयी.

यह भी पढ़ें: वकील इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, नोएडा कमिश्नर के पिता के कातिलों को उम्रकैद की सजा

पूरे घर में कोबरा देखकर कोहराम मच गया, लेकिन परिजनों ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कोबरा को डिब्बे में कैद किया ताकि डॉक्टरों को यह पता चल सके कि किस सांप ने काटा है. डॉक्टरों ने बिना देर किए रामनिवास का इलाज शुरू किया. राहत की बात यह है कि रामनिवास अब खतरे से बाहर हैं.

समय से अस्पताल लाने पर बची जान 

डॉक्टरों के मुताबिक समय रहते अस्पताल पहुंचने से युवक की जान बच गई है. अभी उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है. सांप को वन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा. इसके साथ ही डॉक्टरों ने बारिश के मौसम में घरों में सावधानी बरतने की भी अपील की है, क्योंकि इस मौसम अक्सर जहरीले सांप और कीड़े अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. इसलिए ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जातीं हैं.

यह भी पढ़ें: हरिद्वार में सीएम धामी का ऐलान, कुंभ होगा दिव्य और भव्य, बद्रीनाथ चढ़ावा मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Snake Bite UP NEWS Firozabad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: डॉक्टर भी रह गए हैरान! कोबरा को डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा युवक
फिरोजाबाद में डॉक्टर भी रह गए हैरान! कोबरा को डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा युवक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में सीएम धामी का ऐलान, कुंभ होगा दिव्य और भव्य, बद्रीनाथ चढ़ावा मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी
हरिद्वार में सीएम धामी का ऐलान, कुंभ होगा दिव्य और भव्य, बद्रीनाथ चढ़ावा मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को लगा किसका श्राप! ओम प्रकाश राजभर ने बताया क्यों 9 साल से हैं सत्ता से बाहर?
अखिलेश यादव को लगा किसका श्राप! ओम प्रकाश राजभर ने बताया क्यों 9 साल से हैं सत्ता से बाहर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छापा मारना चाहिए...', सपा के पूर्व विधायक के यहां ED रेड पर क्या बोले अखिलेश यादव?
'छापा मारना चाहिए...', सपा के पूर्व विधायक के यहां ED रेड पर क्या बोले अखिलेश यादव?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
दिल्ली NCR
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
विश्व
US-Iran War LIVE: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
Live: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
ABP NEWS
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Embed widget