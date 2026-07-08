Firozabad News: डॉक्टर भी रह गए हैरान! कोबरा को डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा युवक

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को कपड़ों में छिपे कोबरा सांप ने डस लिया. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए. परिजन इलाज के लिए युवक के साथ-साथ उस जिंदा कोबरा सांप को भी प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर ट्रॉमा सेंटर ले आए.

डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया और उसे एंटी स्नेक वेनम दी, जिसके बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर है. फिलहाल उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है. उधर गांव में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, बसई मोहम्मदपुर के शंकरपुर गांव निवासी रामनिवास सुबह सोकर उठे और खूंटी पर टंगे कपड़े पहनने लगे. लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कपड़ों की ओट में जहरीला सांप बैठा है. जैसे ही रामनिवास ने कपड़े उठाए, जहरीले कोबरा ने उनकी उंगली पर बाइट कर लिया. जिसके बाद घर में चीख-पुकार मच गयी.

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पूरे घर में कोबरा देखकर कोहराम मच गया, लेकिन परिजनों ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कोबरा को डिब्बे में कैद किया ताकि डॉक्टरों को यह पता चल सके कि किस सांप ने काटा है. डॉक्टरों ने बिना देर किए रामनिवास का इलाज शुरू किया. राहत की बात यह है कि रामनिवास अब खतरे से बाहर हैं.

समय से अस्पताल लाने पर बची जान

डॉक्टरों के मुताबिक समय रहते अस्पताल पहुंचने से युवक की जान बच गई है. अभी उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है. सांप को वन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा. इसके साथ ही डॉक्टरों ने बारिश के मौसम में घरों में सावधानी बरतने की भी अपील की है, क्योंकि इस मौसम अक्सर जहरीले सांप और कीड़े अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. इसलिए ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जातीं हैं.

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