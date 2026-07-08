Delhi Rain: 24 घंटे की बारिश में डूबा सदर बाजार, घुटनों तक भरा पानी, इंतजामों की खुली पोल

दिल्ली में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश ने सरकार के जलभराव के इंतजामों की पोल खोल दी है. इसका असर एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट सदर बाजार में देखने को मिला, जोकि पूरी तरह जलमग्न हो गयी. दोपहर एक बजे से दो बजे तक स्थिति बेहद खराब रही, यहां सड़कों अपर घुटनों तक पानी भर गया.

सड़क पर पानी भरने के कारण आने-जाने वालों को जूते हाथ में लेकर सड़क पार करणी पड़ी, यही नहीं स्कूल से लौट रहे बच्चे भी इस जलभराव में फंस गए. पानी भरने से कई वाहन बंद हो गए. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली सरकार और MCD के खिलाफ नारेबाजी

जलभराव से नाराज दुकानदारों ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हिसाब मांगा है. लोगों ने बताया कि हर साल मानसून में यही हाल होता है. इसके अलावा दुकानदारों द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने और नालियों को बंद करने से बारिश के पानी की निकासी अन्हीं हो पाती. गाड़ियों में पानी घुसने से दोपहिया वाहनों को धक्का देकर निकाला जा रहा है.

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दिल्ली सरकार के दावे फेल

दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले फ़ोटो सेशन करवा कर दावा किया था कि सड़के रिपेयर हो गई, नाले साफ़ हो गए और इस बार दिल्ली नहीं डूबेगी,लेकिन हर साल की तरह इस साल भी सड़के डूबी हुई है और दिल्ली सरकार के दावे और वादे धराशाही हो चुके हैं.

अगले 24 घंटे माध्यम बारिश की चेतावनी

उधर मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई है. जबकि कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. एमसीडी और दिल्ली सरकार जलभराव वाले इलाकों में स्थिति सामान्य करने का दावा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बारिश से पहले के सभी इंतजाम धुल गए हैं.

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