आजम खान ही नहीं उनकी पत्नी और बेटे को भी खानी पड़ी जेल की हवा, जानें- किसने कितनी काटी सजा?

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें और उनके पूरे परिवार पर क़ानून का ऐसा शिकंजा कसेगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन, साल 2017 में प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो सब कुछ बदल गया. आजम खान ही नहीं उनके पूरे परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हुए और जेल तक जाना पड़ा.

आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है. उनकी गिनती सपा के क़द्दावर नेताओं में होती थी. वो लगातार नौ बार रामपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं. उनके परिवार में पत्नी तंजीन फातिमा और दो बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम हैं.

आजम परिवार पर दर्ज हुए 165 मुकदमे



साल 2017 में योगी सरकार के बनने के बाद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कुल 165 से ज्यादा मामले दर्ज हुए. इनमें आजम खान के खिलाफ सबसे ज्यादा 104 मुकदमे दर्ज हुए. 93 मुकदमे केवल रामपुर जिले में ही दर्ज हुए. बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लगभग 40 और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ करीब 30 मुकदमे दर्ज हुए.

कितने महीने रहा जेल में रहा आजम परिवार?

इन मामलों में आज़म खान समेत उनकी पत्नी और बेटे को जेल भी जाना पड़ा. आज़म खान को पहली बार 26 फरवरी 2020 को रामपुर की अदालत में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया.

इस दौरान वो 27 महीने तक जेल में रहे. मई 2022 आज़म खान जेल से बाहर आए और क़रीब सवा साल तक जेल से बाहर रहे. उनकी रिहाई के दिन ज्यादा दिन नहीं चल सके और अक्टूबर 2023 में एक और मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा. इस बार आज़म खान 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं. इस तरह से आज़म खान करीब 50 महीने यानी चार साल दो महीने जेल में रह चुके हैं.

16 महीने जेल में रही तंजीन फातिमा

आजम खान की पत्नी पर करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कई जमीन और विवादित मामलों के साथ-साथ अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र जालसाजी केस भी शामिल है. सपा नेता तंजीन फातिमा पहली बार फरवरी 2020 में जेल गईं. दस महीनों बाद दिसंबर 2022 में वो बाहर आई.

दूसरी बार तंजीन फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अक्टूबर 2023 में जेल जाना पड़ा. जिसके बाद छह महीनों बाद मई 2024 उनकी रिहाई हुई, इस तरह तंजीन फातिमा भी क़रीब 16 महीने की सजा काट चुकी हैं.

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 40 मामले और दूसरे बेटे अदीब आजम पर लगभग 20 मुकदमें दर्ज हैं. अब्दुल्ला आजम भी 17 महीने जेल की सजा काट चुके हैं.

