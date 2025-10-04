नोएडा में मुर्दा उगलेगा अपनी मौत का राज! एक महीने बाद कब्र से निकाला गया शव, जानें मामला

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में दनकौर इलाके में एक महीना पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर शहजाद नामक युवक की संदिग्ध मौत हो गयी थी. तब इसे एक हादसा मानकर शव को दफना दिया गया था. मामले नया मोड़ शुक्रवार तब आया जब परिजनों ने इसे हत्या बताया.

डीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को शक है कि एक महीना पहले शहजाद का किसी से झगड़ा हुआ था, उसी ने शायद हत्या की है. पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार कर रही है.

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला दनकौर क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर गांव का है, जहां के निवासी 23 वर्षीय शहजाद का शव 3 सितंबर को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर मिला था. परिजनों ने उस वक्त इसे सड़क हादसा मानते हुए बिना पुलिस को सूचना दिए शव को दफना दिया था. बताया गया था कि शहजाद अपने दोस्तों के साथ यमुना में आई बाढ़ का पानी देखने गया था, जहां किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई.

हालांकि अब, करीब एक माह बाद, मृतक के परिजनों को शंका हुई है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या है. शहजाद के पिता शमशेर सिंह ने आरोप लगाया कि अगस्त में दनकौर में लगे मेले के दौरान शहजाद का पड़ोस के कुछ युवकों से विवाद हुआ था. उन्हें शक है कि इसी रंजिश के चलते शहजाद की हत्या की गई और फिर उसे दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को एक्सप्रेस-वे पर फेंका गया.

डीएम ने दिया पोस्टमार्टम का आदेश

परिजनों की इस मांग पर जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए शव को कब्र से निकालने के आदेश दिए. दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस की निगरानी में शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय होगी.

हत्या या हादसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे प्रारंभिक नजरअंदाजी किसी गहरे अपराध को छुपा सकती है. अब सवाल यह उठता है कि क्या शहजाद की मौत वास्तव में हादसा थी, या फिर किसी साजिश का शिकार हुआ वह युवा?

पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए संभावित संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही उनसे पूछताछ की जा सकती है. स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.