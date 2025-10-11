सपा चीफ का फेसबुक अकाउंट फिर एक्टिव, अखिलेश यादव ने बताया क्यों किया गया था ब्लॉक?

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट कई घंटों बाद बहाल कर दिया गया है. सपा चीफ का फेसबुक अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया गया था, इस पर अब खुद अखिलेश यादव का रिएक्शन आया है.

अखिलेश यादव ने कहा, "मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट सस्पेंड किया गया है, क्योंकि कुछ आपत्तियां थीं. मुझे बताया गया कि आपत्ति 'वयस्क यौन शोषण और हिंसा' को लेकर थी. जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, तो उसमें बलिया की एक महिला के बारे में पोस्ट थे. एक पत्रकार की हत्या के बारे में पोस्ट थे.इसमें गलत क्या था? हम समझ गए हैं कि जितना हम जमीन पर काम करेंगे, हमारी लड़ाई उतनी ही कामयाब होगी. इसलिए हम जमीन पर ही काम करेंगे."

फेसबुक ने सस्पेंड किया था अखिलेश यादव अकाउंट

दरअसल, अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम को ब्लॉक कर दिया गया. हालांकि, फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफार्म की अपनी नीतियों के तहत की गई. बताया गया कि, फेसबुक ने यह कदम एक हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर उठाया गया है. आपको बता दें कि अखिलेश यादव के फेसबुक पेज पर 60 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है. फेसबुक अकाउंट बहाल होने पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अकाउंट बहाल होने पर दिखने लगी फेसबुक पोस्ट

हालांकि, समाजवादी पार्टी चीफ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शनिवार को बहाल (अनब्लाक) कर दिया गया. अब अखिलेश यादव का फेसबुक पेज उनके फॉलोवर्स को एक बार फिर से दिखाई देने लगा है. अखिलेश यादव का यह पेज अक्सर सरकारी नीतियों की अलोचना, सपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस्तेमाल किया जाता है. अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल होने से समर्थकों में खुशी है.

