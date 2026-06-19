राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी के बयान के बाद भड़की सपा, बृजभूषण का नाम लेकर किया बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी के बयान के बाद भड़की सपा, बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर किया बड़ा दावा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी के बयान के बाद भड़की सपा, बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर किया बड़ा दावा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर बयान दिया और अब उस पर समाजवादी पार्टी की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 12:27 PM (IST)
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी होगा. अब इस पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. सपा नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अपने बयान में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया. 

भदौरिया ने कहा कि जब दानपात्र में चोरी की बात आई तो सपा ने आवाज उठाई. बीजेपी ने तो आवाज नहीं उठाई. वह तो सत्ता में हैं, जिम्मेदारी तो उनकी भी है. दानपात्र में अगर प्रभु में आस्था रखने वालों के दान की चोरी हो रही है तो क्या हम आवाज भी न उठाएं? जब अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला आया तो हमने आवाज उठाई.शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ गलत हुआ तो हमने आवाज उठाई.

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बृजभूषण का नाम लेकर सपा का बड़ा दावा

सपा नेता ने कहा कि बात को घुमाने का फायदा नहीं है. भदौरिया ने कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता भी तो आवाज उठा रहे हैं. वो खुद कह रहे हैं बड़े लोग हैं, मैं बोलूंगा तो फंस जाऊंगा. कौन हैं वो बड़े लोग... प्रभु श्रीराम से बड़ा कौन है. 

बता दें अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला 7 जून को सामने आया था. इसके बाद 9 जून को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए.

हेराफेरी की भी आशंका

बढ़ते विवाद के बीच 13 जून को जांच के लिए विशेष टीम (ST) का गठन किया गया और 15 जून से टीम ने औपचारिक जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, महाकुंभ के समय से ही दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी. जांच एजेंसियों को नकदी के साथ-साथ सोने-चांदी के गहनों की हेराफेरी की भी आशंका है, जिसकी पड़ताल जारी है.

राम मंदिर में कैसे होती है चढ़ावे और दान की गिनती?

राम मंदिर में दान और चढ़ावे की निगरानी के लिए मंदिर परिसर में 40 दानपात्र लगाए गए हैं. दानपात्रों से निकाली गई राशि को काउंटिंग रूम में लाया जाता है, जहां 24 कर्मचारियों की टीम उसकी गिनती करती है. इनमें मंदिर ट्रस्ट के 12 कर्मचारी, बैंक से जुड़े 6 कर्मचारी और TCS के 6 कर्मचारी शामिल होते हैं. गिनती के बाद रोजाना का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तथा नकदी और गहनों को अलग-अलग किया जाता है.

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इसके बाद नोटों के बंडल बनाए जाते हैं. पूरी प्रक्रिया काउंटिंग रूम में लगे CCTV कैमरों की निगरानी में संपन्न होती है. दान की गिनती पूरी होने के बाद ट्रस्ट और बैंक के नियुक्त अधिकारियों की मौजूदगी में नकदी को सुरक्षित बक्सों में रखा जाता है और फिर मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा कराया जाता है. इस प्रक्रिया में सेवादारों, स्टाफ, बैंक अधिकारियों, ट्रस्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी रहती है. 

गौरतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम में बीते पांच रोज से एसआईटी जांच कर रही है. अब तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है.

सीएम योगी ने क्या कहा था?

बता दें अयोध्या स्थित रुदौली में 19 जुून को एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कारसेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं. हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है. SIT जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी. मैं  सभी से कहूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हों. अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वे कृपया SIT को दें.

Published at : 19 Jun 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Yogi Adityanath Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Bjp Ram Mandir
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