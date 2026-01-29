ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने तीन बच्चों सहित खाया जहर, दंपती की मौत, बच्चों की हालत गंभीर

ग्रेटर नोएडा में तीन बच्चों संग पति पत्नी ने जहर खा लिया. इससे पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही बच्चों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में सुसाइड की वजह पारिवारिक वजह सामने आई है. यह मामला थाना इकोटेक 3 इलाके के सदुल्लापुर का बताजा रहा है, पुलिस तफ्तीश कर रही है.



दरअसल, ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कारणों के चलते एक दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. घटना 28 और 29 जनवरी 2026 की दरम्यानी रात की बताई जा रही है.

प्रयागराज का रहने वाला था दंपती

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान श्रवण पुत्र अमरनाथ पाल और उनकी पत्नी नीलम के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से ग्राम असरवाल कला, थाना एयरपोर्ट, जिला प्रयागराज के रहने वाले थे और वर्तमान में ग्राम सादुल्लापुर, थाना इकोटेक तृतीय क्षेत्र में निवास कर रहे थे.

पति पत्नी की मौत, बच्चो को कराया गया भर्ती

पुलिस का कहना है जानकारी दंपति ने पारिवारिक कारणों के चलते अपने तीनों बच्चों समेत जहर का खा लिया. जब पुलिस नौके पर पहुंची तो दम्पति की जहां मौत हो गई थी, वहीं बच्चों की सांसे चल रही थी. हालत बिगड़ने पर पर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस मामले की जांच जुटी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस दुखद घटना में दंपति के तीन बच्चे—वैष्णवी (10 वर्ष), वैभव (8 वर्ष) और लाडो (4 वर्ष) भी जहर से प्रभावित हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. राहत की बात यह है कि तीनों बच्चे अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उनका इलाज जारी है. फिलहाल थाना इकोटेक तृतीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.