उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है. पांचों के शवों पर गोली के निशान मिले हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही हैं. ताकि कुछ सुराग मिल सके.

ये घटना सहारनपुर के थाना सरसावा स्थित कौशिक बिहार इलाके की है. जहां एक घर के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में पांच लोगों की गोली लगे शव मिले हैं. इन सभी शव एक ही कमरे में पड़े मिले. उनके सिर पर गोली मारी गई है. मरने वालों में बुजुर्ग महिला, पति-पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई हैं लोग दहशत में दिख रहे हैं.

पांचों शवों पर मिले गोली के निशान

घटना की सूचना सरसावा पुलिस फ़ॉरेंसिंक टीम के साथ मौके पर पहुँच गई हैं. घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं. पुलिस ने पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शवों के पास तीन तमंचे भी पड़े मिले हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस की टीम प्रथम दृष्टया इसे सुसाइड का मामला मानकर चल रही है. हालांकि ये मामला हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझा हुआ हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पर काफी हद तक तस्वीर साफ़ हो सकेगी. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

मरने वालों के नाम अशोक, उनकी पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और दो बेटे कार्तिक और देव हैं. इन सभी के शरीर पर गोली के निशान मिले हैं. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं कि किसी ने गोली की आवाज़ सुनी या नहीं. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी की भी तलाशी की जा रही ताकि घटना को लेकर कुछ सुराग मिल सके.

इनपुट- मुकेश गुप्ता

