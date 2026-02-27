Rudrapur News: सरस मेले से लौट रही महिला से गैंगरेप, मुख्य आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से खाया जहर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRudrapur News: सरस मेले से लौट रही महिला से गैंगरेप, मुख्य आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से खाया जहर

Rudrapur News In Hindi: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़िता का देवर भी शामिल है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Feb 2026 09:07 AM (IST)
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप की जघन्य घटना का पुलिस ने खुलासा किया है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें पीड़िता का देवर भी शामिल है. मुख्य आरोपी अभय सक्सेना उर्फ चाइना ने गिरफ्तारी के डर से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

ऊधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 22 फरवरी 2026 की रात पीड़िता अपने देवर करन के साथ गांधी पार्क में आयोजित सरस मेले से वापस लौट रही थी. रात करीब 9 बजे मोदी मैदान के पास देवर के परिचित तीन युवक दो बाइकों पर आए. इसके बाद पीड़िता को ठंडी सड़क क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया जहां अभय सक्सेना उर्फ चाइना और राजा रस्तोगी ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया.

 देवर भी था मौजूद, नहीं किया विरोध

एसएसपी ने बताया कि वारदात के दौरान पीड़िता का देवर करन और विशाल भी मौके पर मौजूद थे लेकिन दोनों ने कोई विरोध नहीं किया. 24 फरवरी को पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

 मुखबिर की सूचना पर तीन गिरफ्तार

जांच के दौरान आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जिला चिकित्सालय रुद्रपुर के पास से बाइक सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में पीड़िता का देवर करन भी शामिल है.

 मुख्य आरोपी ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती

मुख्य आरोपी अभय सक्सेना उर्फ चाइना ने पुलिस गिरफ्तारी के डर से जहरीला पदार्थ खा लिया. उसे रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पुलिस की देखरेख में डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. उपचार के बाद उसे भी न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा. एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिला संबंधी अपराधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

 

Published at : 27 Feb 2026 09:07 AM (IST)
Uttrakhand News Rudrapur News
