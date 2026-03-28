'सपा ने Noida को बनाया था लूट का ATM', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार (28 मार्च) को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुरानी सरकारों पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पहले नोएडा को अंधविश्वास की वजह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर था, पीएम मोदी ने कहा कि सपा सरकार की वजह से इस एयरपोर्ट का काम नहीं हो पाया.

पीएम मोदी ने कहा कि सपा वालों ने इस एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया. कांग्रेस और यूपी की पहले की सरकारों ने इस एयरपोर्ट की नींव नहीं पड़ने दी. पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था लेकिन, आज बीजेपी सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है. हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उतर भारत को देश से जोड रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि जिस नोएडा को अंधविश्वास की वजह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था. कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे. उन्होंने कहा कि जब यहां सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो सीएम इतने डरे हुए थे कि उस कार्यक्रम में नहीं आए. मुझे भी डराने की कोशिश की कि अभी-अभी पीएम बने हो नोएडा मत जाओ.

पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इटावा और इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है. ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर लेकर आने वाला है. ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का प्रतीक बनेगा.

'युद्ध की वजह से दुनियाभर में संकट'

प्रधानमंत्री ने इस दौरान ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से आ रही चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि आज दुनिया भर में जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है. हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहा हैय हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है.

भारत को बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस इस युद्ध के प्रभावित इलाके से मंगवाता है. सरकार हर कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों, किसानों पर इस संकट का बोझ न पड़े. संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है. भारत बहुत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस वहां से मंगाता है जहां युद्ध चल रहा है. सरकार हर कोशिश कर रही संकट का असर जनता पर नहीं पड़ें

आज पूरा विश्व कितना चिंतित है. वेस्ट एशिया में एक महीने से वार चल रहा है. विश्व के कई देश में संकट हो गया है.

'पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाया', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में बोले CM योगी आदित्यनाथ



