बस्ती: PM पर अभद्र टिप्पणी के मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज, वीडियो वायरल होते ही लिया एक्शन

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उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद अंतर्गत पैकोलिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सत्ता और रसूख के नशे में चूर एक युवक ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद 'प्रधानमंत्री' की गरिमा को सरेआम चुनौती दी है. महादेवा पेट्रोल पंप पर 'पुलिस' लिखी एक बाइक पर बैठकर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सिरकोहिया निवासी युवक पवन यादव के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है.

गाली देने का वीडियो के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. आरोपी पवन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला ?

मामला तब प्रकाश में आया जब महादेवा पेट्रोल पंप के समीप का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वायरल होने लगा. इस वीडियो में आरोपी पवन यादव पुत्र जोखू यादव एक ऐसी मोटरसाइकिल पर सवार दिख रहा है जिस पर बड़े अक्षरों में 'पुलिस' लिखा हुआ है. वीडियो में युवक बिना किसी भय के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जो न केवल अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली भी है. जैसे ही यह वीडियो पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया, महकमे में हड़कंप मच गया.

जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. आरोपी पवन यादव का एक भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है, जबकि दूसरा भाई शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत है. आशंका जताई जा रही है कि भाई के पुलिस विभाग में होने के कारण आरोपी को कानून का कोई डर नहीं था और वह इसी रसूख के दम पर 'पुलिस' लिखी गाड़ी का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा था. पुलिस इस कोण से भी जांच कर रही है कि क्या वह बाइक आरोपी के पुलिसकर्मी भाई की है या किसी और की.

गिरफ्तारी के प्रयास तेज

वीडियो वायरल होने के तत्काल बाद हरकत में आए थानाध्यक्ष कृष्णकुमार साहू ने आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. थानाध्यक्ष ने कहा कि आरोपी पवन यादव ने न केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, बल्कि पुलिस के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया है.

उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. इस मामले में आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट (IT Act) की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. शांति भंग करने और लोक सेवक की पहचान का गलत इस्तेमाल करने के मामले में उसे कड़ी सजा हो सकती है. फिलहाल, इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं.