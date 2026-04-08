सपा सांसद रुचि वीरा के बयान से हो सकता है विवाद! RSS पर कर दी तीखी टिप्पणी

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समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को लेकर एक टिप्पणी में बेहद सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने आरएसएस को देश के लिए नासूर बताया है. यह बयान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर था, जिसमें उन्होंने आरएसएस को जहरीला सांप बताये हुए उसे खत्म करने की बात मुसलमानों से कही गयी है.

सपा सांसद दो कदम आगे बढ़ती हुईं बोलीं, “आरएसएस तो देश के लिए नासूर है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए.” यही नहीं उन्होंने आरएसएस पर पब्लिक के पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. कहा, “आप देख लो उनके आयोजनों और सभाओं में देख लो वो सब जनता के पैसे से ही तो हो रही है. करोड़ो रूपये खर्च हो रहे हैं, पब्लिक के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है.”

सपा सांसद का बयान

सांस रुचि वीरा मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं, जिस पर खरगे के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गयी थी. जिसमें वो कांग्रेस अध्यक्ष से दो कदम आगे बढ़ते हुए आरएसएस को नासूर बता रहीं हैं. और उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर डाली. इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता खासकर सपा और कांग्रेस आरएसएस पर अनर्गल बयान दे चुके हैं. फ़िलहाल अभी उनके इस बयान पर बीजेपी या आरएसएस की तरफ से कोई टिपण्णी नहीं की गयी है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद तूल पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का दावा

वही सांसद रुचि वीरा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर लगाई गई पैरा मिल्ट्री फोर्स पर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनाव को जीतने और लूटने के लिए जो भी हथकंडे भाजपा अपना सकती है वो अपनाएगी, लेकिन ममता दीदी किसी से हार मानने वाली नही हैं, वो फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी. इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की जीत का दावा कर चुके हैं.