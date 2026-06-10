Haridwar News: रुड़की में दिनदहाड़े गैंगवार से हड़कंप, जेल के सामने चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के रुड़की में दिन-दहाड़े हुई फिल्मी स्टाइल गैंगवार ने एक बार फिर पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उप कारागार (जेल) के ठीक सामने जिस तरह बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी होनी चाहिए, वहीं अपराधियों ने खुलेआम गोलियां बरसाकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी.

घटना गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाशों ने रामपुर निवासी कुछ युवकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी. यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाश बिना किसी डर के सड़क पर दौड़ते हुए बाइक सवारों पर गोलियां चला रहे हैं. गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से यह घटना अंजाम दी गई, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

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नईम लाखा का नाम आया सामने

सूत्रों के मुताबिक इस वारदात के पीछे भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुहाना गांव निवासी नईम लाखा और उसके साथियों का हाथ बताया जा रहा है. नईम लाखा का नाम पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में सामने आ चुका है. सोशल मीडिया पर उसके अवैध हथियारों के साथ वीडियो वायरल होना यह दर्शाता है कि उसे कानून का जरा भी भय नहीं है. सवाल यह उठता है कि जब ऐसे अपराधी खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस क्या कर रही थी?

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लगातार घटनाओं से उठ रहे सवाल

दरअसल, यह कोई एक अकेली घटना नहीं है. हाल ही में हरिद्वार जिले के अलग-अलग इलाकों से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अपराधी खुलेआम तमंचे लहराते नजर आ रहे हैं. कहीं सड़कों पर फायरिंग हो रही है, तो कहीं किसी के घर के बाहर गोलियां चलाई जा रही हैं. कुछ मामलों में तो चलती कारों और बाइकों से फायरिंग के वीडियो भी सामने आए हैं. इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि जिले में अपराधियों के मन से पुलिस का डर लगभग खत्म हो चुका है.

सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खड़ा होता है. क्या पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? जिस जिले में अपराधी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर अपनी ‘दहशत’ दिखा रहे हों और फिर सरेआम फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हों, वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

रुड़की की यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह जेल के ठीक सामने हुई. अगर अपराधी जेल के बाहर ही इस तरह से गोलियां चला सकते हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. यह घटना न सिर्फ पुलिस की गश्त, बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र की विफलता को उजागर करती है.

पुलिस ने शुरू की जांच

हालांकि, गंगनहर कोतवाली प्रभारी मनी भूषण श्रीवास्तव ने बताया है कि मामले में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि हर घटना के बाद यही बयान क्यों दोहराया जाता है? कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती?

हरिद्वार जिला, जो धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, अब धीरे-धीरे अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता नजर आ रहा है. अगर समय रहते पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जरूरत है सख्त कार्रवाई, मजबूत खुफिया नेटवर्क और लगातार निगरानी की, ताकि अपराधियों के हौसलों को तोड़ा जा सके और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके. आज की ही सारी तस्वीरें है जिनमें कैसे यहां बेलगाम अपराधी फायरिंग कर रहे है साफ अवैध एथियर लहराते देखे जा रहे है.

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