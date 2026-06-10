हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: रुड़की में दिनदहाड़े गैंगवार से हड़कंप, जेल के सामने चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

Haridwar News: रुड़की में दिनदहाड़े गैंगवार से हड़कंप, जेल के सामने चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

Haridwar News In Hindi: घटना गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाशों ने रामपुर निवासी कुछ युवकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

By : दानिश खान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 10 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के रुड़की में दिन-दहाड़े हुई फिल्मी स्टाइल गैंगवार ने एक बार फिर पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उप कारागार (जेल) के ठीक सामने जिस तरह बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी होनी चाहिए, वहीं अपराधियों ने खुलेआम गोलियां बरसाकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी.

घटना गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाशों ने रामपुर निवासी कुछ युवकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी. यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाश बिना किसी डर के सड़क पर दौड़ते हुए बाइक सवारों पर गोलियां चला रहे हैं. गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से यह घटना अंजाम दी गई, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

नईम लाखा का नाम आया सामने 

सूत्रों के मुताबिक इस वारदात के पीछे भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुहाना गांव निवासी नईम लाखा और उसके साथियों का हाथ बताया जा रहा है. नईम लाखा का नाम पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में सामने आ चुका है. सोशल मीडिया पर उसके अवैध हथियारों के साथ वीडियो वायरल होना यह दर्शाता है कि उसे कानून का जरा भी भय नहीं है. सवाल यह उठता है कि जब ऐसे अपराधी खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस क्या कर रही थी?

यह भी पढ़ें: बिजनौर: मृत मानकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 12 साल बाद जिंदा लौटी मां; बेटों की आंखें हुईं नम

लगातार घटनाओं से उठ रहे सवाल 

दरअसल, यह कोई एक अकेली घटना नहीं है. हाल ही में हरिद्वार जिले के अलग-अलग इलाकों से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अपराधी खुलेआम तमंचे लहराते नजर आ रहे हैं. कहीं सड़कों पर फायरिंग हो रही है, तो कहीं किसी के घर के बाहर गोलियां चलाई जा रही हैं. कुछ मामलों में तो चलती कारों और बाइकों से फायरिंग के वीडियो भी सामने आए हैं. इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि जिले में अपराधियों के मन से पुलिस का डर लगभग खत्म हो चुका है.

सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खड़ा होता है. क्या पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? जिस जिले में अपराधी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर अपनी ‘दहशत’ दिखा रहे हों और फिर सरेआम फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हों, वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

रुड़की की यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह जेल के ठीक सामने हुई. अगर अपराधी जेल के बाहर ही इस तरह से गोलियां चला सकते हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. यह घटना न सिर्फ पुलिस की गश्त, बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र की विफलता को उजागर करती है.

पुलिस ने शुरू की जांच 

हालांकि, गंगनहर कोतवाली प्रभारी मनी भूषण श्रीवास्तव ने बताया है कि मामले में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि हर घटना के बाद यही बयान क्यों दोहराया जाता है? कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती?

हरिद्वार जिला, जो धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, अब धीरे-धीरे अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता नजर आ रहा है. अगर समय रहते पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जरूरत है सख्त कार्रवाई, मजबूत खुफिया नेटवर्क और लगातार निगरानी की, ताकि अपराधियों के हौसलों को तोड़ा जा सके और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके. आज की ही सारी तस्वीरें है जिनमें कैसे यहां बेलगाम अपराधी फायरिंग कर रहे है साफ अवैध एथियर लहराते देखे जा रहे है.

यह भी पढ़ें: Muzaffarnagar News: गूगल मैप ने पहुंचाया जंगल, छूट गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों का आरोप

Published at : 10 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar News: रुड़की में दिनदहाड़े गैंगवार से हड़कंप, जेल के सामने चलीं ताबड़तोड़ गोलियां
हरिद्वार: रुड़की में दिनदहाड़े गैंगवार से हड़कंप, जेल के सामने चलीं ताबड़तोड़ गोलियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: गूगल मैप ने पहुंचाया जंगल, छूट गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों का आरोप
मुजफ्फरनगर: गूगल मैप ने पहुंचाया जंगल, छूट गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी चुनाव में गौरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
'यूपी चुनाव में गौरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
WATCH: यूपी के सियासत से जुड़ा दिलचस्प वीडियो, PM मोदी ने संजय निषाद को दी झालमुड़ी की प्लेट
WATCH: यूपी के सियासत से जुड़ा दिलचस्प वीडियो, PM मोदी ने संजय निषाद को दी झालमुड़ी की प्लेट
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव: BJP समर्थित परिमल नथवानी पर EC का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
झारखंड राज्यसभा चुनाव: BJP समर्थित परिमल नथवानी पर EC का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
Fact Check: क्या माहिरा शर्मा से शादी करने वाले हैं मोहम्मद सिराज? जानें वायरल दावें की सच्चाई
Fact Check: क्या माहिरा शर्मा से शादी करने वाले हैं मोहम्मद सिराज? जानें वायरल दावें की सच्चाई
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
फैशन
Sara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
जनरल नॉलेज
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget