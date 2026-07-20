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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में चारधाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते फैसला

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते फैसला

Chardham Yatra 2026: गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 20 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश, मौसम विभाग द्वारा जारी ‘रेड और ऑरेंज’ अलर्ट तथा चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए सोमवार को एहतियातन चारधाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मौजूदा मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी.

प्रशासन ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर यात्रा मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया.

यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया

गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए तथा किसी भी यात्री को तब तक आगे न भेजा जाए, जब तक मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता.

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उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए तीर्थयात्रियों तथा आम जनता तक समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.

किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें श्रद्धालु- प्रशासन

प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. साथ ही, मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक संबंधित जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

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Published at : 20 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS Chardham Yatra 2026
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