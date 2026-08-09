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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौन हैं ऐश्वर्य राज? जिन्हें जयंत चौधरी ने यूपी में दी RLD की कमान

कौन हैं ऐश्वर्य राज? जिन्हें जयंत चौधरी ने यूपी में दी RLD की कमान

UP Politics: राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा दांव खेलते हुए बस्ती राजघराने के राजा ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Aug 2026 05:03 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को धार देने और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है. पार्टी ने अमेरिका से लौटे और बस्ती के प्रतिष्ठित राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजा ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. 10 साल के लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

ऐश्वर्य राज सिंह पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं. उन्होंने देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में 11 वर्षों तक काम किया. इस दौरान उन्होंने कई साल अमेरिका के मिनियापोलिस (Minneapolis) में भी अपनी सेवाएं दीं.

एक सफल कॉर्पोरेट करियर के बाद उन्होंने भारत लौटकर अपनी जड़ों से जुड़ने का फैसला किया. 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने बस्ती सदर सीट से आरएलडी (RLD) के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट था.

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सियासत और प्रशासन का रहा है मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड

ऐश्वर्य राज सिंह बस्ती के प्रतिष्ठित पूर्व जमींदार परिवार से आते हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन में गहरा प्रभाव रहा है.

  • पिता विधायक रहे: उनके पिता राजा लक्ष्मेश्वर सिंह 1991 में जनता दल के टिकट पर बस्ती सदर से विधायक चुने गए थे. वे पर्यावरण प्रेमी भी रहे हैं और उन्होंने 10,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं.
  • माता रही हैं रेलवे अधिकारी: उनकी माता श्रीमती असीमा सिंह 1979 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) की वरिष्ठ अधिकारी रही हैं. उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे में मंडल रेल प्रबंधक (DRM) और IRITM के निदेशक के रूप में कार्य किया है.

खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी रहे हैं अव्वल

राजनीति और कॉर्पोरेट के अलावा ऐश्वर्य राज सिंह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें विश्वविद्यालय का 'स्वर्ण पदक' (Gold Medal) मिल चुका है. वह राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भी काफी सक्रिय रहे हैं. उनके व्यक्तित्व में कॉर्पोरेट का अनुशासन, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और खेल की प्रतिस्पर्धा का शानदार समावेश है.

क्या होंगी नई चुनौतियां?

लंबे समय से आरएलडी की संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे ऐश्वर्य राज सिंह के कंधों पर अब पूरे उत्तर प्रदेश की कमान है. प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सबसे बड़ी चुनौती 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और युवाओं के बीच RLD की पैठ बढ़ाना होगी.

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Published at : 09 Aug 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RLD UP POLITICS
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