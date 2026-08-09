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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ फर्जी कॉल सेंटर: अहमदाबाद से एक और आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ फर्जी कॉल सेंटर: अहमदाबाद से एक और आरोपी गिरफ्तार

lucknow News In Hindi: लखनऊ के विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामले में पुलिस ने अहमदाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 09 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके विभूतिखंड स्थित 'समिट बिल्डिंग' में संचालित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामले में क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. टीम ने तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से गुजरात के अहमदाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस नई गिरफ्तारी के बाद, विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले इस गिरोह में पकड़े गए कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है.

एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि विवेचना के दौरान मिले तकनीकी और डिजिटल सबूतों की मदद से आरोपी की पहचान की गई. क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद (गुजरात) के आणंद स्थित खंभात निवासी पदमाशाली नीतेश भाई को अरेस्ट किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं. जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी नीतेश भाई पहले भी आईटी एक्ट (IT Act) से जुड़े एक मामले में चार्जशीटेड रह चुका है.

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लखनऊ लाकर की जाएगी सघन पूछताछ

शुरुआती जांच में फर्जी कॉल सेंटर के संचालन और उससे जुड़े नेटवर्क में इस आरोपी की अहम भूमिका सामने आई है. पुलिस आरोपी को अहमदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है. यहां उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कॉल सेंटर में उसकी क्या जिम्मेदारी थी और इस बड़े नेटवर्क में उसके साथ और कौन-कौन से सफेदपोश लोग जुड़े हुए हैं.

1 जुलाई को हुआ था इंटरनेशनल ठगी का बड़ा खुलासा

बता दें कि 1 जुलाई को पुलिस ने विभूतिखंड की समिट बिल्डिंग में छापा मारकर इस फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था. यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को कथित तौर पर डराकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था. कार्रवाई के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

अब तक कहां से कितने पकड़े गए? (कुल 123 गिरफ्तारियां)

पुलिस के अनुसार, इस मामले में जांच लगातार जारी है. अब तक हुई 123 गिरफ्तारियों का ब्योरा इस प्रकार है:

  • समिट बिल्डिंग (लखनऊ) से: 119 आरोपी
  • कोलकाता से: 3 आरोपी
  • गुजरात (अहमदाबाद) से: 1 आरोपी

पुलिस का स्पष्ट कहना है कि कॉल सेंटर से जुड़े नेटवर्क के बारे में लगातार नए सुराग मिल रहे हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, गिरफ्तार आरोपियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 09 Aug 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Crime News LUCKNOW NEWS
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