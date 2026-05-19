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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: ऋषिकेश में ट्रेन हादसा, दीवार तोड़कर पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस, देखें Video

उत्तराखंड: ऋषिकेश में ट्रेन हादसा, दीवार तोड़कर पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस, देखें Video

Rishikesh Train Accident: रेलवे के मुताबिक रात के समय उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन की शंटिंग चल रही थी. उसी समय ये हादसा हो गया. इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 May 2026 08:46 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस अचानक बेकाबू हो गई. दीवार तोड़कर इंजन और कोच पटरी से उतर गए.  खांड गांव मे शंटिंग के दौरान ये हादसा हुआ है. 

घटना गाड़ी संख्या 14317 उज्जैनी एक्सप्रेस स्टेशन यार्ड में शंटिंग मूवमेंट के दौरान हुई. रेलवे के मुताबिक उस समय ट्रेन खाली थी, इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की जाँच की जा रही है.

 

इस वजह से हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ. राहत की बात यह रही कि ट्रेन खाली थी, इसलिए किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है.

रेलवे अधिकारियों और तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि इंजन के पहिए पटरी से उतरे हैं और जांच शुरू कर दी गई है.

व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

घटना ने रेलवे की तकनीकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. समय रहते ट्रेन खाली होने से बड़ा हादसा टल गया, वरना तस्वीर कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी.

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इस हादसे पर आरपीएफ अधीक्षक सरोज कुमार ने बताया कि रात को उज्जैनी एक्सप्रेस की शंटिंग की जा रही थी, उसकी दौरान ये घटना हो गई है. इस गाड़ी को सुबह छह बजे निकलना था, निकलने से पहले ट्रेन की शंटिंग हो रही थी. उन्होंने कहा कि रात करीब दस बजे आरपीएफ को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गईं.

आरपीएफ अधीक्षक ने कहा कि जिस समय ये हादसा हुआ ट्रेन खाली थी, उसमें कोई यात्री सवार नहीं था. ये हादसा क्यों और कैसे हुआ इसकी जाँच की जा रही है. जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है.  

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Published at : 19 May 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Rishikesh News UTTARAKHAND NEWS
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