मेरठ: बीए छात्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मोबाइल चैट देखकर आरोपी ने उतारा मौत के घाट

मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में बीए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में पुलिस जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. गगन एंक्लेव निवासी 20 वर्षीय ललिता 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद परिजनों ने थाना टीपी नगर में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ललिता गांव कल्याणपुर निवासी अंकुश नामक युवक के साथ दिखाई दी.

इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और रविवार को रोहटा क्षेत्र के उपसिया जंगल स्थित गन्ने के खेत से छात्रा का शव बरामद किया गया. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

युवती का किसी अन्य युवक से संबंध के शक में की हत्या

एसएसपी अविनाश पांडे के अनुसार पुलिस ने पांच टीमें गठित कर आरोपी अंकुश को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका छात्र से प्रेम संबंध था. घटना वाले दिन दोनों साथ थे, लेकिन युवती के मोबाइल में कुछ फोटो और चैट देखने के बाद उसे शक हुआ कि उसके किसी अन्य युवक से भी संबंध हैं. इसी विवाद में उसने हत्या कर दी.

परिजनों का कहना है कि अंकुश पहले भी छात्र को परेशान कर चुका था, जिसके कारण परिवार गांव छोड़कर शहर में रहने लगा था. परिजनों ने अंकुश, अंकित और निशांत के खिलाफ हत्या और अपहरण समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर गुमशुदगी दर्ज होने के बाद तुरंत कार्रवाई होती, तो शायद छात्र की जान बचाई जा सकती थी.

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'सेव मी, सेव ऑल', ललिता की कॉपी से मिला लेटर

मामले की जांच के दौरान पुलिस को ललिता के हाथ से लिखा एक भावुक संदेश भी मिला है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया. बताया जा रहा है कि यह नोट ललिता ने 11 मई को लिखा था. इसमें उसने अनहोनी की आशंका जताते हुए लिखा कि वह पेपर देने जा रही है, लेकिन उसे अंदर से डर लग रहा है.

उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए लिखा, 'कुछ गलत न होने देना… प्लीज भगवान मेरा घर बिखर जाएगा.' ललिता ने अपने माता-पिता और भाई-बहनों का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बिना परिवार नहीं रह पाएगा. संदेश के आखिर में उसने 'सेव मी, सेव ऑल' लिखकर मदद की गुहार लगाई. यह नोट अब पुलिस जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है और मामले की गंभीरता को और बढ़ा रहा है.

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