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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में खौफनाक वारदात, पति ने पत्नी और यूट्यूबर प्रेमी पर फावड़े से किया हमला, दोनों की हालत नाजुक

गोरखपुर में खौफनाक वारदात, पति ने पत्नी और यूट्यूबर प्रेमी पर फावड़े से किया हमला, दोनों की हालत नाजुक

Gorakhpur News in Hindi: पति ने पत्नी और उसके यूट्यूबर प्रेमी को कमरे में साथ देखकर फावड़े से हमला कर दिया. दोनों गंभीर घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 May 2026 07:34 AM (IST)
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यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पति-पत्नी के बीच आए यूट्यूबर प्रेमी को शादीशुदा प्रेमिका के ससुराल आना महंगा पड़ गया. पति ने दोनों को घर के कमरे में एक साथ देखा तो आगबगुला हो गया और फावड़े से प्रेमी की गर्दन पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

इतना ही नहीं उसने पत्नी के सिर पर डंडे से वार करके उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दोनों को लहु-लुहान हालत में वहां छोड़कर फरार हो गया. आवाज सुनकर आए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया. जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर के पिपरपाती गांव में शाम करीब 5:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक पिपरपाती गांव का जितेंद्र निषाद तमिलनाडु में रहकर कमाता है. घर पर उसकी पत्नी गुंजा देवी रहती हैं. जितेंद्र निषाद 15 दिन पहले ही तमिलनाडु से घर आया था.

वह रविवार 17 मई को किसी काम से बाहर गया था. इस दौरान गुंजा अपने परिचित गोरखपुर के झंगहा थानाक्षेत्र के राजधानी के शिलहटा मुंडेरा गांव के यू-ट्यूबर प्रेमी कुलदीप शर्मा को घर पर बुलाया था. शाम करीब 5 बजे वह एक ऑटो लेकर घर पर आया था. शाम करीब 5:30 बजे जितेंद्र निषाद घर पर आया तो एक कमरे में पत्नी को कुलदीप के साथ देखकर वह नाराज हो गया.

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पति ने पत्नी के प्रेमी पर धारदार हथियार से किया हमला

पति जितेंद्र निषाद ने घर में रखा धारदार हथियार से पहले कुलदीप पर हमला किया. इसमें कुलदीप की गर्दन और कान कट गया. वह दर्द से तड़पने लगा. इसके बाद एक डंडे से पत्नी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे गुंजा का सर फट गया. इस दौरान कमरे में चारों तरफ खून पसर गया. यह सब देखकर जितेंद्र वहां से फरार हो गया. शोर सुनकर आस-पास के लोग भी जुट गए. उन्होंने झंगहा पुलिस को सूचना दी. घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एम्स में भर्ती कराया है.

एम्स में घायल प्रेमी का चल रहा इलाज

जितेंद्र निषाद कुछ दिन पहले पत्नी का एक वीडियो कुलदीप के साथ देखा था. इसके बाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था. रविवार 17 मई को कुलदीप के साथ घर के कमरे में उसे देखकर वह नाराज हो गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी के हमले में उसकी पत्नी गूंजा का सिर फट गया. जबकि गूंजा के परिचित कुलदीप शर्मा की गर्दन और कान कट गया.

उसकी गर्दन पर गहरा जख्म होने की वजह से कई टांके लगाए गए हैं. दोनों का एम्स में इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी द्वारा हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जितेंद्र की गोरखपुर के बेलीपार थानाक्षेत्र के बाघागाढ़ा की रहने वाली गुंजा से 10 साल पहले शादी हुई थी, जिससे दो बेटे 8 साल का शिवम और 6 साल का सत्यम है. दोनों इस समय अपने मामा के घर गए हुए हैं.

इस संबंध में गोरखपुर के सीओ चौरीचौरा रत्नेश्चवर सिंह ने बताया कि 17 मई की शाम करीब 5:30 बजे एक व्यक्ति ने पत्नी और उसके परिचित यूट्यूबर पर हंसिया से हमला कर दिया था. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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Published at : 19 May 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Gorakhpur News Romantic Affair
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