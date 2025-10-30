ऋषिकेश में इंफ्लुएंसर तनु रावत के डांस वीडियो पर बवाल, हिंदू संगठन ने बताया 'गरिमा के खिलाफ'

उत्तराखंड के तीर्थनगरी ऋषिकेश में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तनु रावत के डांस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने श्री जयराम योग आश्रम के एक फ्लैट में शूट किए गए इस वीडियो का विरोध किया है. संगठन ने इसे तीर्थनगरी की गरिमा के खिलाफ बताया और आश्रम प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है. संगठन का कहना है कि ऋषिकेश धार्मिक और योग नगरी है, ऐसे में इस तरह के वीडियो यहां की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप नहीं हैं.

संगठन के सदस्यों ने इस मामले में आश्रम प्रशासन को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस घटना से संबंधित तनु रावत और हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ व्यक्तियों के बीच हुई बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क रखते नजर आ रहे हैं.

पहले भी हो चुका है विवाद

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब ऋषिकेश में इस तरह का विवाद सामने आया हो. इससे पहले “मिस ऋषिकेश” ऑडिशन के दौरान भी हिंदू संगठनों ने वेस्टर्न कपड़ों पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और ऑडिशन रोकने की कोशिश की थी. इसके बाद काफी हंगामा हुआ था , जिसके बाद पुलिस ने हिन्दू संगठन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

कौन हैं तनु रावत ?

तनु रावत उत्तराखंड की जानी-मानी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोवर्स हैं. उनके वीडियो अक्सर प्रदेश की पारंपरिक और आधुनिक शैली के मिश्रण के कारण चर्चा में रहते हैं. वर्तमान विवाद के बाद स्थानीय स्तर पर दो राय बन गई है. कुछ लोग धार्मिक मर्यादाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला है.

फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.