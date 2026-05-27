उत्तराखण्ड में चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

झुलसाती गर्मी के बीच उत्तराखण्डवासियों के लिए राहत भरी खबर है. भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून ने आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी की संभावना जताई है. मौसम विभाग के आज यानी 27 मई 2026 के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिन पहाड़ी जिलों में मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है.

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28 मई को पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट

कल यानी 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरिश, ओले पड़ने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. बाकी जिलों में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

29 मई को और व्यापक असर, सात जिले अलर्ट पर

29 मई को मौसम और अधिक आक्रामक रूप लेगा. उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन सात जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें से उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी वर्षा भी हो सकती है. 30 और 31 मई के लिए यलो अलर्ट जारी है, यानी कि मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़ेगा, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी रहेगा.

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प्रशासन अलर्ट मोड में, एहतियात के निर्देश

राज्य आपातकालीन परिचालन केद्र ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के साथ-साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को तैयार रखा गया है. सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करें. बिजली कड़कने के दौरान पेड़, बिजली के खंभों और जर्जर इमारतों से दूर रहें तथा प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें.