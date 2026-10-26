'कांग्रेस की यही मानसिकता', PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़के रवि किशन

गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सोमवार (26 अक्टूबर) को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जमकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान की निंदा करते हैं. साथ ही बीजेपी सांसद ने ये भी दावा किया कि जहां तक चुनाव की बात है तो कांग्रेस के लोग पेड़ पर उल्टा लटक जाएं, तब भी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे से यह उम्मीद नहीं थी. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है. हार से कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरीके से खिसियाए हुए हैं.

'ओछी राजनीति पर आई कांग्रेस'

उन्होंने कहा, "पटना में मेरे बहुत से समर्थक हैं, उन्होंने बताया कि खरगे के कार्यक्रम में महज 500 लोग एक हाल में एकत्रित थे. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में लाखों लोग मौजूद थे. यही फ्रस्ट्रेशन है खरगे साहब का. देखिए यह लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं. इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है. अब यह ओछी राजनीति पर आ चुके हैं."

'वोट के जरिए जवाब देगी जनता'

रवि किशन ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है, जिसकी वजह से उनके राजकुमार 99 बार हार चुके हैं. वे फिर 27 और आने वाले सारे चुनाव में हार रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी प्रहार जनता के लिए सबसे दु:खद होता है. जनता उसका वोट से जवाब देगी. आने वाले समय में दिखेगा कि यह सारे कांग्रेसी हारेंगे."

'इतनी बड़ी पार्टी की क्या हालत हो गई'

उन्होंने आखिर में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी. क्योंकि नि:स्वार्थ संत बहुत कम होते हैं. मोदीजी को जनता जीताती है. खरगे साहब को लग रहा है कि वह जीत रहे हैं. 140 करोड़ जनता से जाकर वह अपनी खीझ निकालें. वह पूछे कि लोकतंत्र में पीएम मोदी को वोट क्यों दिया जा रहा है. गलत बात है. राजनीति को इस स्तर पर लाने के लिए कांग्रेस इस स्तर पर आएगी, यह कभी सोचा नहीं था. इतनी बड़ी पार्टी थी. आज देखिए इनकी क्या दशा हो गई."

ये भी पढ़ें: 'अखिलेश यादव के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती', भड़के संजय निषाद