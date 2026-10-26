Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कांग्रेस की यही मानसिकता', PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़के रवि किशन

'कांग्रेस की यही मानसिकता', PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़के रवि किशन

रवि किशन ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हार हो रही है और इसी वजह से पार्टी के नेता बौखला गए हैं और पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 26 Oct 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सोमवार (26 अक्टूबर) को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जमकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान की निंदा करते हैं. साथ ही बीजेपी सांसद ने ये भी दावा किया कि जहां तक चुनाव की बात है तो कांग्रेस के लोग पेड़ पर उल्टा लटक जाएं, तब भी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे से यह उम्मीद नहीं थी. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है. हार से कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरीके से खिसियाए हुए हैं.

'ओछी राजनीति पर आई कांग्रेस'

उन्होंने कहा, "पटना में मेरे बहुत से समर्थक हैं, उन्होंने बताया कि खरगे के कार्यक्रम में महज 500 लोग एक हाल में एकत्रित थे. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में लाखों लोग मौजूद थे. यही फ्रस्ट्रेशन है खरगे साहब का. देखिए यह लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं. इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है. अब यह ओछी राजनीति पर आ चुके हैं."

'वोट के जरिए जवाब देगी जनता'

रवि किशन ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है, जिसकी वजह से उनके राजकुमार 99 बार हार चुके हैं. वे फिर 27 और आने वाले सारे चुनाव में हार रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी प्रहार जनता के लिए सबसे दु:खद होता है. जनता उसका वोट से जवाब देगी. आने वाले समय में दिखेगा कि यह सारे कांग्रेसी हारेंगे."

'इतनी बड़ी पार्टी की क्या हालत हो गई'

उन्होंने आखिर में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी. क्योंकि नि:स्वार्थ संत बहुत कम होते हैं. मोदीजी को जनता जीताती है. खरगे साहब को लग रहा है कि वह जीत रहे हैं. 140 करोड़ जनता से जाकर वह अपनी खीझ निकालें. वह पूछे कि लोकतंत्र में पीएम मोदी को वोट क्यों दिया जा रहा है. गलत बात है. राजनीति को इस स्तर पर लाने के लिए कांग्रेस इस स्तर पर आएगी, यह कभी सोचा नहीं था. इतनी बड़ी पार्टी थी. आज देखिए इनकी क्या दशा हो गई."

ये भी पढ़ें: 'अखिलेश यादव के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती', भड़के संजय निषाद

Published at : 26 Oct 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Ravi Kishan PM Modi UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बीजेपी ने जारी की लिस्ट, मुख्तार अब्बास नकवी और विनय कटियार का भी नाम
यूपी बीजेपी ने जारी की लिस्ट, मुख्तार अब्बास नकवी और विनय कटियार का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'UP मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट', GCC इनोवेशन समिट में बोले CM योगी
'UP मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट', GCC इनोवेशन समिट में बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती', भड़के संजय निषाद
'अखिलेश यादव के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती', भड़के संजय निषाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?
UP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?
Advertisement

वीडियोज

Mallikarjun Kharge on PM Modi News: PM के पिता का अपमान, छिड़ा घमासान! | Breaking | ABP News
Yeh Fitoor Tera: Saumya के रबर बैंड को Jeet ने लगाया सीने से, नशे की हालत में भी छलका प्यार!
Bollywood News: 21 साल बाद फिर लौटेगी सुरों की जादुई जोड़ी, Udit Narayan और Kumar Sanu की होगी वापसी! (26.10.26)
AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली: नवंबर में यमुना पर क्रूज से होगी सैर, ₹50 में एंट्री, ₹500 किराया
दिल्ली: नवंबर में यमुना पर क्रूज से होगी सैर, ₹50 में एंट्री, ₹500 किराया
इंडिया
चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 6 बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड, जानें पूरा मामला
चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 6 बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
'लिख कर रख लीजिए', विराट-रोहित पर सुरेश रैना ने जो कहा, वो हर भारतीय को जानना चाहिए
'लिख कर रख लीजिए', विराट-रोहित पर सुरेश रैना ने जो कहा, वो हर भारतीय को जानना चाहिए
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
इंडिया
ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतजार कर रहा है'
ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतजार कर रहा है'
इंडिया
तमिलनाडु: पूर्व स्कूली शिक्षामंत्री अनबिल महेश अरेस्ट, 100 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप
तमिलनाडु: पूर्व स्कूली शिक्षामंत्री अनबिल महेश अरेस्ट, 100 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप
जनरल नॉलेज
वियतनाम में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
वियतनाम में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget