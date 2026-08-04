मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोकशी आरोपी अय्यूब एनकाउंटर में गिरफ्तार, BJP विधायक ने की रासुका की मांग

गोकशी आरोपी अय्यूब एनकाउंटर में गिरफ्तार, BJP विधायक ने की रासुका की मांग

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद पुलिस ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना के एक आरोपी अय्यूब को जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मारी. जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 04 Aug 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सोमवार (3 अगस्त) को हुई गोकशी की घटना के एक आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को लक्ष्मी गार्डन में हुई कथित गोकशी की घटना में शामिल आरोपी अय्यूब को पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी गुलफाम मौके से फरार हो गया.

पुलिस का कहना है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी दोबारा गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसके बाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया. आरोप है कि दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. इस दौरान अय्यूब के दाहिने पैर में गोली लगी.

आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद

घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूछताछ में उसकी पहचान अय्यूब पुत्र जुम्मा, निवासी इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, उसने 3 अगस्त की कथित गोकशी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक .315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया है. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. वही गोकशी की इस घटना को लेकर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीएम को पत्र लिखा और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है.

गाजियाबाद के लोनी में सावन माह में हुई गोकशी की घटना को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. विधायक ने अपने पत्र में कहा कि सावन माह में लोनी में गोकशी की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे हिंदू समाज में भारी आक्रोश है.

बांकीपुर और दतिया के रिजल्ट का यूपी 2027 में पड़ेगा असर? Dimple Yadav ने बताया

विधायक का आरोप, आरोपी NCR में गो-तस्करी का करता था कार्य

पत्र के मुताबिक, मामले में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. विधायक ने आरोप लगाया कि उक्त आरोपी अपने गिरोह के साथ दिल्ली-एनसीआर में गो-तस्करी का कार्य करता है तथा गोकशी से अर्जित धन से कथित तौर पर अवैध संपत्तियां बनाई गई हैं.

नंदकिशोर गुर्जर ने पत्र में आरोपी के दिल्ली दंगों में भी शामिल होने की बात कही है. उन्होंने मांग की कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए. विधायक ने गोकशी से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर कुर्क करने और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई किए जाने का भी आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

बृजभूषण सिंह के लिए खुली सियासी राह, 2027 चुनाव में उतरेंगे पूर्व सांसद?

Published at : 04 Aug 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghaziabad News UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोकशी आरोपी अय्यूब एनकाउंटर में गिरफ्तार, BJP विधायक ने की रासुका की मांग
गोकशी आरोपी अय्यूब एनकाउंटर में गिरफ्तार, BJP विधायक ने की रासुका की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे साथ तो कोई नहीं गया...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे सपाईयों को स्पीकर ने घेरा
'मेरे साथ तो कोई नहीं गया...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे सपाईयों को स्पीकर ने घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर दान चोरी का मामला, आज अयोध्या पहुंचेगी नई SIT टीम
राम मंदिर दान चोरी का मामला, आज अयोध्या पहुंचेगी नई SIT टीम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
क्रिकेट
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget