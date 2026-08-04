गोकशी आरोपी अय्यूब एनकाउंटर में गिरफ्तार, BJP विधायक ने की रासुका की मांग

गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सोमवार (3 अगस्त) को हुई गोकशी की घटना के एक आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को लक्ष्मी गार्डन में हुई कथित गोकशी की घटना में शामिल आरोपी अय्यूब को पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी गुलफाम मौके से फरार हो गया.

पुलिस का कहना है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी दोबारा गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसके बाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया. आरोप है कि दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. इस दौरान अय्यूब के दाहिने पैर में गोली लगी.

आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद

घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूछताछ में उसकी पहचान अय्यूब पुत्र जुम्मा, निवासी इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, उसने 3 अगस्त की कथित गोकशी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक .315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया है. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. वही गोकशी की इस घटना को लेकर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीएम को पत्र लिखा और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है.

गाजियाबाद के लोनी में सावन माह में हुई गोकशी की घटना को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. विधायक ने अपने पत्र में कहा कि सावन माह में लोनी में गोकशी की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे हिंदू समाज में भारी आक्रोश है.

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विधायक का आरोप, आरोपी NCR में गो-तस्करी का करता था कार्य

पत्र के मुताबिक, मामले में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. विधायक ने आरोप लगाया कि उक्त आरोपी अपने गिरोह के साथ दिल्ली-एनसीआर में गो-तस्करी का कार्य करता है तथा गोकशी से अर्जित धन से कथित तौर पर अवैध संपत्तियां बनाई गई हैं.

नंदकिशोर गुर्जर ने पत्र में आरोपी के दिल्ली दंगों में भी शामिल होने की बात कही है. उन्होंने मांग की कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए. विधायक ने गोकशी से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर कुर्क करने और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई किए जाने का भी आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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