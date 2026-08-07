उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं. राज्यपाल का ये भाषण अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि ये तो गोरखपुर है, जहां स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं. वहां ऐसी कमियां होंगी तो क्या होगा?

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में

संबोधित करते हुए सारी कलई खोल दी. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगेगा लेकिन, जो कमियां है वो तो बतानी ही पड़ेगी और ये कमियां आने वाले तीन महीनों में पूरी होनी चाहिए. ये तो गोरखपुर है, जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री वहां विराजमान हैं, वहां ऐसी कमियां रहेंगी तो क्या होगा?

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

राज्यपाल ने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल मेस चलती है लेकिन, लड़कों के हॉस्टल में नहीं चलती, वहां बाहर से खाना टिफ़िन में मंगवाते हैं. क्यों? क्या वो अच्छा लगता है. इस दौरान उन्होंने हॉस्टल में नशे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि टिफिन में ड्रग्स आते हैं, इंटरनेट गायब, बिजली की समस्या है, गंदगी और तमाम मुद्दों पर बात की.

राज्यपाल ने कहा मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रुकी थी और मैं देखने गई- फूड वालों को बुलाया और सैंपल देखा. अधिकारियों को जाँच के लिये कहा है. मैं राज्यपाल के तौर पर ये नहीं कह रही हूं, मैं माता हूं, हमारे बच्चों की ख़ुराक शुद्ध आहार होना चाहिए. ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा. मैंने कहा कि जो रिपोर्ट आए वो वीसी को दें.

'टिफ़िन में खाना आएगा तो ड्रग्स भी आएगी'

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा न हो इसके प्रयास हों. टिफिन के खाने पर रोक लगवाइए. आप ख़ुद अरेंज करो, बाजार से लाना है ऑर्डर करके और किसी को पकाने के लिए दे दो. टिफ़िन में खाना आएगा तो उसमें ड्रग्स भी आएगा. टिफ़िन में सबकुछ आएगा.

राज्यपाल ने इस दौरान अपनी पूरी रिपोर्ट संबोधन में पढ़ डाली और खुद जा कर देखने का अनुभव भी साझा किया. उन्होंने कहा कि जो हमारी कमियां है, वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा.

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