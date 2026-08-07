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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबेटे आबान के जनाजे में मां शाइस्ता परवीन के शामिल होने पर सस्पेंस, पुलिस की रहेगी नजर!

बेटे आबान के जनाजे में मां शाइस्ता परवीन के शामिल होने पर सस्पेंस, पुलिस की रहेगी नजर!

Atiq Ahmed Son Death: झांसी में सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान के अंतिम संस्कार को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसकी मां शाइस्ता परवीन को लेकर बना हुआ है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Aug 2026 02:18 PM (IST)
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झांसी में सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान के अंतिम संस्कार को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसकी मां शाइस्ता परवीन को लेकर बना हुआ है. आबान के अंतिम दर्शन के लिए शाइस्ता परवीन पहुंचेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, इसकी संभावना ना के बराबर मानी जा रही है.

शाइस्ता परवीन पिछले करीब सवा तीन सालों से फरार है. उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं. यूपी पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है. यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) कई राज्यों में उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है. उसकी कई संपत्तियों की कुर्की भी की जा चुकी है. पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपने ठिकाने बदल रही है.

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शाइस्ता परवीन क्या पहुंचेगी बेटे के अंतिम दर्शन के लिए?

प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और यूपी पुलिस के दो कांस्टेबल शूटआउट मामले में भी शाइस्ता परवीन आरोपी है. उसके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. ऐसे में अगर शाइस्ता परवीन अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे आबान के अंतिम दर्शन के लिए आती है तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है. इसी वजह से अंतिम संस्कार में उसके शामिल होने की संभावना बहुत कम मानी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां भी इस संभावना को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट पर हैं.

आबान की चाची और बुआ भी हैं फरार

केवल शाइस्ता परवीन ही नहीं, बल्कि माफिया अतीक के सबसे छोटे बेटे आबान के अंतिम संस्कार में उसकी इकलौती चाची जैनब फातिमा और बुआ आयशा नूरी के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है. दोनों ही यूपी पुलिस की वांटेड हैं और दोनों पर भी इनाम घोषित है. शाइस्ता की तरह जैनब फातिमा और आयशा नूरी भी अतीक अहमद, अशरफ और असद की मौत के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंची थीं. जैनब फातिमा, अतीक के इकलौते भाई अशरफ की पत्नी है.

कौन देगा जनाजे को कंधा?

वहीं, आबान के जनाजे में उसके दो सबसे बड़े भाई उमर और अली भी शामिल नहीं हो सकेंगे. दोनों अलग-अलग जेलों की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद हैं. इसी वजह से दोनों अपने छोटे भाई के जनाजे को कांधा भी नहीं दे पाएंगे. अब सिर्फ चौथे नंबर का भाई एहजम ही जनाजे में शामिल होगा और आबान को दफनाए जाने के बाद उसकी कब्र पर मिट्टी डाल सकेगा. ऐसे में आबान के अंतिम संस्कार के साथ-साथ शाइस्ता परवीन और परिवार के अन्य वांटेड सदस्यों के पहुंचने या नहीं पहुंचने पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Aug 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed Shaista Parveen UP NEWS Jhansi News
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