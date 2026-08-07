मौलाना रशीदी के कांवड़ियों को 'आतंकी' कहने पर संत समाज का फूटा गुस्सा, माफी की मांग

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ यात्रा पर दिए गए कथित बयान को लेकर संत समाज में तीखी नाराजगी देखने को मिल रही है. महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि कांवड़ यात्रा भारत की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक है और करोड़ों शिवभक्त पूरे श्रद्धा और अनुशासन के साथ इसमें शामिल होते हैं.

उनका कहना है कि कांवड़ियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है. उन्होंने मांग की कि मौलाना साजिद रशीदी सार्वजनिक रूप से हिंदू समाज और कांवड़ियों से माफी मांगें.

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मौलाना रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने यह भी कहा कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मामले में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर उचित कानूनी कदम उठाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी धर्म और उसकी आस्था पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करने का दुस्साहस कोई न कर सके.

साधू-संतों ने मौलाना की टिप्पणी को बताया निंदनीय

साधु-संतों ने कांवड़ यात्रियों पर मौलाना रशीदी की टिप्‍पणी को निंदनीय बताया है. उन्होंने इन टिप्पणियों को समाज में बंटवारा करने वाला और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ बताया और संत समाज की ओर से नाराजगी जाहिर की.

दरअसल, मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रियों को आतंकी बताया है. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों पर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है.

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं. ये शिवभक्त नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं. फिलहाल उनके बयान के बाद अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

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