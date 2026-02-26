Yamunanagar News: आम्बवाली के जंगल में गोकशी, 1.5 क्विंटल गोमांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

यमुनानगर जिले के प्रतापनगर कस्बे के तहत आने वाले आम्बवाली गांव के जंगलों में चल रहे गोकशी के एक काले कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गौ रक्षकों के साथ मिलकर की गई एक संयुक्त छापेमारी में जंगल के अंदर से करीब डेढ़ क्विंटल (150 किलो) संदिग्ध गोमांस बरामद किया है. मौके से तीन आरोपियों को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जो वध के बाद मांस को पैक करने की तैयारी कर रहे थे.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आम्बवाली गांव के जंगलों में कुछ लोग अवैध रूप से गोकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और स्थानीय गौ रक्षकों को भी मौके पर बुला लिया. जब संयुक्त टीम ने जंगल में दबिश दी, तो आरोपी वहां पशु वध करने के बाद मांस को पैक करने में जुटे हुए थे. टीम ने तुरंत घेराबंदी कर करीब 1.5 क्विंटल संदिग्ध गोमांस बरामद कर लिया.

नागल पट्टी गांव के हैं तीनों आरोपी

पकड़े गए तीनों आरोपी नागल पट्टी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. प्रतापनगर थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध धंधे में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इस मांस की सप्लाई कहां की जानी थी.

पशु चिकित्सकों ने लिए मांस के सैंपल

बरामद किए गए मांस की आधिकारिक पुष्टि के लिए पशु चिकित्सकों (Veterinary) की एक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने संदिग्ध गोमांस के सैंपल सुरक्षित कर लिए हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया को मजबूती मिल सके.

थाना प्रभारी का बयान

प्रतापनगर थाना प्रभारी गुरदयाल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "हमने जंगल से गोमांस बरामद कर लिया है और मौके से पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है."