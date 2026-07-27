CM योगी का अखिलेश यादव पर हमला, मुलायम का किया जिक्र

इटावा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उनके सामने स्वयं की पहचान का संकट खड़ा हो गया है.

सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा में 604 करोड़ रुपये की लागत वाली 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही.

सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव का किया जिक्र

इस दौरान सीएम योगी ने सैफई मेडिकल संस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव (सपा संस्थापक) ने सैफई ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का निर्णय लिया था लेकिन पांच वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव उस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सके. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 490 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक पूरा कराया, जबकि 232 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड का गायनी ब्लॉक भी बनवाया, जिससे संस्थान तेजी से विकसित हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं ने जमीन पर काम करने का प्रयास किया लेकिन बाद में परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया.

2017 से पहले कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता था- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि नौकरी से लेकर विकास योजनाओं तक पर एक ‘सिंडिकेट’ का कब्जा हो गया था, जिससे युवाओं, किसानों और श्रमिकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया तथा इसी कारण उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक बीमारू राज्य कहा जाता रहा. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले समाजवादी सरकार को लोगों की आस्था की चिंता नहीं थी और उस समय कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता था.

मुख्यमंत्री ने साल 2017 के बाद राज्य में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘अब उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट नहीं है, इटावा में पहचान का संकट नहीं है. अब उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी नहीं है.’’

अब इटावा के नाम से कोई दहशत नहीं होती- सीएम योगी

उन्होंने कहा, ‘‘अब उत्तर प्रदेश में एक जिला-एक माफिया नहीं, बल्कि एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला-एक उत्पाद और एक जिला-एक व्यंजन की पहचान है.’’ योगी ने कहा, ‘‘अब इटावा के नाम से कोई दहशत नहीं होती. इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है. प्रदेश और देश में कहीं भी जाने पर उसे वही सम्मान मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को मिलता है."