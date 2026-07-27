हापुड़ के अस्पताल में लगी आग, AC में शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गढ़ रोड स्थित देवनंदिनी अस्पताल में देर रात अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग अस्पताल की पहली मंजिल पर बने कमरा नंबर 12 में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट होने की वजह से लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे अस्पताल परिसर में घना धुआं फैल हो गया.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. अस्पताल कर्मचारियों के साथ मिलकर वार्ड में फंसे मरीजों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. धुएं और अफरातफरी के बीच आसपास के वार्डों में भर्ती मरीजों को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया. इस दौरान एनआईसीयू में भर्ती तीन नवजात बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

वहीं हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि देवनंदिनी हॉस्पिटल में एक कमरे में एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी. पूरे हॉस्पिटल में धुआं फैल गया था और अफरातफरी का माहौल था. जैसे सूचना मिली, वैसे ही यहां पर दो-तीन थानों की फोर्स और फायर यूनिट की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची. तीन गाड़ियां फायर ब्रिगेड की अस्पताल पहुंची.

इस घटना में कोई भी हताहत नहीं

आग पर फायर सेफ्टी के जवानों ने कंट्रोल कर लिया और सभी मरीजों को अस्पताल के वार्डों से बाहर निकाल लिया. सभी मरीज स्वस्थ हैं और आग पर भी कंट्रोल है. इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. सभी मरीजों को समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

वहीं हापुड़ के सीएफओ अजय कुमार शर्मा ने बताया कि दमकल विभाग को देर रात 12:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से टाल दिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

जांच में जुटा जिला प्रशासन

हालांकि, आग की वजह से कमरे में रखा फर्नीचर, एसी और अन्य विद्युत उपकरण पूरी तरह जलकर राख हो गए. फिलहाल, अस्पताल में हुई इस आगजनी की घटना के बाद अब जिला प्रशासन अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच पड़ताल में जुट गया है.