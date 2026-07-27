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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार में कुंभ से पहले संतों में गुटबाजी, असली और नकली देवता पर विवाद

हरिद्वार में कुंभ से पहले संतों में गुटबाजी, असली और नकली देवता पर विवाद

Haridwar News: पंजाब से उदासीन नया अखाड़े के आए साधु-संतों ने दावा किया है कि असली देवता उनके पास हैं, जबकि हरिद्वार अखाड़े वाले कथित तौर पर नकली देवताओं को स्नान करा रहे हैं.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 27 Jul 2026 11:10 AM (IST)
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हरिद्वार में कुंभ आयोजन से पहले संतों के गुटें विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, उदासीन नया अखाड़े का अंदरूनी मतभेद और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दूसरे गुट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब से उदासीन नया अखाड़े के आए साधु-संतों और अखाड़े की प्रबंध समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान परिषद के अध्यक्ष डॉ. रवींद्र पुरी महाराज ने एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मुद्दा उठाया. 

उन्होंने कहा कि आमतौर पर नकली दस्तावेज या फर्जी लोगों की बातें सामने आती हैं, लेकिन अब असली और नकली देवता का विवाद खड़ा हो गया है. पंजाब से आए संतों का दावा है कि असली देवता उनके पास हैं, जबकि हरिद्वार अखाड़े वाले कथित तौर पर नकली देवताओं को स्नान करा रहे हैं.

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पंजाब सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग

अखाड़ा परिषद के अनुसार, इस पूरे विवाद से संत समाज में गुटबाजी बढ़ रही है. अखाड़ा परिषद अध्यक्ष डॉ. रवींद्र पुरी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि असली देवता किसके पास हैं, और नकली देवता के नाम पर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है.

विपक्षी गुट को संतों ने क्या दी चुनौती?

संतों ने विपक्षी गुट को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं, वे अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में जाकर कसम खाएं कि असली और नकली देवता कहां हैं. अखाड़े के परंपरा के अनुसार पंच परमेश्वर का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और बिना जांच के अलग परिषद बनाना नियमों के खिलाफ है. अखाड़े के इस नए देवता विवाद ने धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 11:10 AM (IST)
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