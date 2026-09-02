राम मंदिर का CEO बनने के बाद जितेंद्र मिश्रा का पहला रिएक्शन - 'मैं इस काम को...'

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है. वहीं राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने पर रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

राम मंदिर का सीईओ बनने के बाद एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कहा, "पहले तो मैं चयन समिति का बहुत ही हार्दिक रूप से धन्यवाद् करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सारे उम्मीदवारों में से मेरा चयन किया." उन्होंने आगे कहा, "मैं इसे भगवान राम का आशीर्वाद मानता हूं कि वायुसेना में 43 वर्षों की राष्ट्र सेवा के बाद, उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा करने का अवसर दिया है."

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सीईओ बनने के बाद क्या कुछ बोले जितेंद्र मिश्रा?

जितेंद्र मिश्रा ने सीईओ बनने के बाद चयन प्रक्रिया पर कहा, "जो चयन समिति की प्रक्रिया थी मुझे लगता है उसे उन्होंने पहले मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित किया था और उनकी प्रक्रिया, टाइमलाइन बार-बार टीवी पर आती रही है. इस प्रक्रिया के बारे में चयन समिति ही बता पाएगी." उन्होंने आगे कहा, "सर्वप्रथम मैं चयन समिति, राम मंदिर ट्रस्ट और भगवान श्रीराम का आभारी हूं कि मुझे इस दायित्व के लिए मेरा चयन किया गया है."

मिश्रा ने आगे प्रार्थना करते हुए कहा, "मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामार्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाऊं." वहीं उन्होंने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर सीधे-सीधे बात न करते हुए कहा, "मैं बीते समय की बात करने के बजाय आने वाले समय की बात ज्यादा करना चाहूंगा. आप बीते समय को भूल जाएं और आने वाले समय में हम प्रभु राम की कृपा से बहुत बढ़िया तरीके से इस काम को कर पाएंगे."

जितेंद्र मिश्रा ने बताया आगे का प्लान

राम मंदिर के नए सीईओ बनने के बाद जितेंद्र मिश्रा ने आगे के प्लान के सवाल पर उन्होंने बताया, "कुछ समय पहले ही मेरा सीईओ के रूप में चयन हुआ है. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस समय यह सवाल प्रासंगिक है. मैं जब सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल लूंगा तो ट्रस्ट के प्रयास और अपनी टीम की मदद से जो भी राम मंदिर के लिए उत्तम से उत्तम कार्य होगा वो मैं करने का पूरा प्रयत्न करूंगा."

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